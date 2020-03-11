Вернувшаяся из Италии депутат парламента Оудекки Лооне проведет две недели дома

Побывавшая в Италии депутат Рийгикогу Оудекки Лооне последует рекомендациям Департамента здоровья и пробудет дома две недели.
"Поступлю так, как советуют в Департаменте здоровья: буду две недели работать из дома, чтобы не подвергать опасности здоровье других", – сообщила в социальных сетях депутат парламента (Центристская партия).
Лооне также написала, что уверена в надежности эстонского здравоохранения и знает: государство следит за состоянием здоровья пожилых и имеющих хронические заболевания людей, в том числе повышенное внимание уделяется домам опеки и тому, чтобы в случае необходимости в стране было достаточно кислородных масок и мест в отделениях интенсивной терапии.
Пребывая в Италии, Лооне призывала жителей Эстонии посетить страну и поддержать итальянцев: "Сейчас идеальное время для посещения Рима".
Депутат Свен Сестер ("Отечество") написал в соцсетях, что в Италию должна была отправиться делегация из семи человек, но шестеро решили не подвергать опасности коллег и близких и ехать передумали, кроме Лооне: "Не сердись, но с целью профилактики я постараюсь держаться от тебя на расстоянии, у меня дома двое детей".