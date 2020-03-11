Ср, 11.03.2020
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  • Вернувшаяся из Италии депутат парламента Оудекки Лооне проведет две недели дома

Вернувшаяся из Италии депутат парламента Оудекки Лооне проведет две недели дома

Оудекки Лооне

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Побывавшая в Италии депутат Рийгикогу Оудекки Лооне последует рекомендациям Департамента здоровья и пробудет дома две недели.

"Поступлю так, как советуют в Департаменте здоровья: буду две недели работать из дома, чтобы не подвергать опасности здоровье других", – сообщила в социальных сетях депутат парламента (Центристская партия).

Лооне также написала, что уверена в надежности эстонского здравоохранения и знает: государство следит за состоянием здоровья пожилых и имеющих хронические заболевания людей, в том числе повышенное внимание уделяется домам опеки и тому, чтобы в случае необходимости в стране было достаточно кислородных масок и мест в отделениях интенсивной терапии.

Пребывая в Италии, Лооне призывала жителей Эстонии посетить страну и поддержать итальянцев: "Сейчас идеальное время для посещения Рима".

Депутат Свен Сестер ("Отечество") написал в соцсетях, что в Италию должна была отправиться делегация из семи человек, но шестеро решили не подвергать опасности коллег и близких и ехать передумали, кроме Лооне: "Не сердись, но с целью профилактики я постараюсь держаться от тебя на расстоянии, у меня дома двое детей".

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