Вернувшаяся из Италии депутат парламента Оудекки Лооне проведет две недели дома

"Поступлю так, как советуют в Департаменте здоровья: буду две недели работать из дома, чтобы не подвергать опасности здоровье других", – сообщила в социальных сетях депутат парламента (Центристская партия).

Лооне также написала, что уверена в надежности эстонского здравоохранения и знает: государство следит за состоянием здоровья пожилых и имеющих хронические заболевания людей, в том числе повышенное внимание уделяется домам опеки и тому, чтобы в случае необходимости в стране было достаточно кислородных масок и мест в отделениях интенсивной терапии.

Пребывая в Италии, Лооне призывала жителей Эстонии посетить страну и поддержать итальянцев: "Сейчас идеальное время для посещения Рима".