ФОТО ⟩ Графская дача в Пыльтсамаа - интересное предложение

Портал Kodustiil углубился в историю рода Мантейфель и отыскал на просторах порталов недвижимости еще одну принадлежащую этим графам мызу. Да не просто мызу, а так называемый летний охотничий замок Курси!
Принадлежавший роду Мантейфель летний дом бережно обновлен с добавлением современных удобств. За романтическую недвижимость продавец желает получить 299 000 евро.
Фасад построенного на гранитном фундаменте деревянного здания украшен деревянной резьбой и декоративными стропилами. Усадьба, построенная в 1888 году, постоянно использовалась и благодаря этому очень хорошо сохранилась. В ходе проведенной в 2007-2010 годах реконструкции были модернизированы все коммуникации, проведено земляное отопление и восстановлены некоторые архитектурные и строительные элементы, характерные для той эпохи.
В доме 16 комнат и 10 ванных, у шести комнат собственные ванные. Имеются и просторные подсобные помещения. Еще в доме находятся три парадных помещения: светлый главный зал, охотничий зал в бордовых тонах и столовая, она же музыкальный салон.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.