ФОТО ⟩ Графская дача в Пыльтсамаа - интересное предложение

Фасад построенного на гранитном фундаменте деревянного здания украшен деревянной резьбой и декоративными стропилами. Усадьба, построенная в 1888 году, постоянно использовалась и благодаря этому очень хорошо сохранилась. В ходе проведенной в 2007-2010 годах реконструкции были модернизированы все коммуникации, проведено земляное отопление и восстановлены некоторые архитектурные и строительные элементы, характерные для той эпохи.