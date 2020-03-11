Госдума приняла поправки в Конституцию, Совет Федерации одобрил их

Ко второму чтению, которое прошло днем ранее, 10 марта, как сообщалось, было внесено около 390 поправок. В частности, блок поправок подготовили и внесли от имени президента.

Теперь предполагается провести общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.

За принятие закона, согласно данным прямой трансляции на сайте Госдумы, проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата воздержались, несмотря на то, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе голосования просил тех, кто воздерживается, учесть, что речь в законе, в частности, идет о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака, культуры, русского языка, государствообразующего народа.

«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы. Есть возможность поправиться еще некоторым», — сказал Володин.

О планах внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному собранию. Предполагалось, что поправки обеспечат «больший баланс между ветвями власти». Для работы над поправками была создана рабочая группа. Именно она подготовила большинство предложений, которые затем одобрила Госдума.