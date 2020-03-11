Страх оставляет Эльми без паспорта

Министр внутренних дел пообещал поставить вопрос о гражданстве абхазских эстонцев в кабинете министров, где его еще не обсуждали.

А Эльми Або ждет ответ от РРА на свой протест, он должен поступить к 26 марта.

Паспортный чиновник предоставил Эльми Або ложную информацию

Эльми Або с сыном Андреем Або. ФОТО: Eero Vabamägi

Юридические мытарства Эльми Або начались 11 декабря прошлого года в Таммсаареском бюро Департамента полиции и погранохраны в Таллинне, куда она пришла, чтобы подать ходатайство на выдачу ИД-карты.

Эльми и ее сын Андрей Або попали к служащей Мааре Альтвялья, которая крайне внимательно прочла документы Эльми и сказала: «По действующему сейчас закону Эстонии у вас есть право на получение эстонского гражданства по отцу». Это оказалось несколько неожиданно, учитывая прежнюю позицию РРА и Министерства внутренних дел.

Тогда Альвялья добавила: «Вы получите гражданства по отцу при условии, что откажетесь от грузинского гражданства. Для нас вы сейчас являетесь гражданкой Грузии».

Паспорт Грузии Або взяла для того, чтобы вообще пересечь границу при возвращении на родину.

Або сказала, что это настолько сложно, что она лучше будет жить дальше, как жила. Альтвялья сделала копии документов и пообещала перезвонить в тот же день. Выяснилось, что Або нужно еще раз прийти на Таммсааре.

Примерно через месяц, 15 января она снова пришла в полицию. За это время речь служащей изменилась. Теперь Або дали больше надежды. «Я не знаю, слышали ли вы, что сейчас на рассмотрении в парламенте такая вещь, что людей, получивших гражданство по оптации, будут считать гражданами по рождению, но этот закон еще не вышел», - сказала Альтвялья. Она приняла ходатайство Або о выдаче ИД-карты и добавила, что если Рийгикогу утвердит закон, Або будет считаться гражданкой Эстонии по рождению.

«Тогда больше не будет требования о том, что нельзя иметь несколько гражданств. Также и ваш сын станет гражданином по рождению через мать, но сейчас закон еще только в рассмотрении. Вот такие дела», - объяснила служащая.

Або сделала фото для ИД-карты в автомате и заплатила госпошлину в размере 10 евро. «Теперь будем ждать», - сказала Або, выходя из бюро полиции.

Спустя сутки Postimees начал выяснять, о каком изменении закона говорила служащая. Выяснилось, что такого законопроекта в работе Рийгикогу нет. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сказал, что речь идет о ложной информации.

«Чиновник, который общался с Эльми Або, видел дискуссии на эту тему в СМИ, но плохо объяснил, поэтому могло возникнуть ощущение, что есть план какого-то изменения закона. В этом смысле, плохо, что чиновник мог выразиться так, что все поняли одинаково», - добавил Лукк.

Або смеется, что раньше жизнь была намного проще. «Вы еще не утратили надежду?» - спросил журналист у нее. «Не утратила», - ответила Эльми.