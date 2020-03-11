Ср, 11.03.2020
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Сегодня будет названо лучшее бетонное сооружение 2019 года

ФОТО: Maris Tomba

В среду, 11 марта, на проводимом в новом главном здании Академии внутренней безопасности Дне бетона будут названы победители конкурса «Бетонное сооружение 2019 года». Главный приз ежегодно проводящегося Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурса будет присужден автору строения, которое наилучшим образом экспонирует бетон. В этом году конкурс проводится в двадцатый раз. 

«Бетон, как наиболее часто использующийся отечественный строительный материал, в текущем конкурсе представлен как в инфраструктурных и промышленных строениях, офисных зданиях и сельскохозяйственных строениях, многоквартирных и индивидуальных жилых домах, а также важнейших общественных зданиях,- сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. - Мы рады объявить победителей старейшего в Эстонии строительного конкурса в новом главном здании участвующей в конкурсе Академии внутренней безопасности». 

На звание лучшего бетонного сооружения 2019 года претендуют:

1. Комплекс залов Эстонской академии музыки и театра, Татари, 13, Таллинн

2. Индивидуальный жилой дом, Викеркааре, 15, Тарту

3. Бизнес-здание Hammerjack, Ваэ, 4, Лаагри, Харьюмаа

4. Реконструкция газовой башни Котла культуры, Пыхья-пст, 27a, Таллинн

5. Центр культуры и административное здание Kaja, Вильде-теэ, 118, Таллинн

6. Бизнес-квартал Maakri 19-21, Маакри, 19-21, Таллинн

7. Мустамяэская теплоэлектроцентраль, Винкли, 6, Таллинн

8. Офисное здание Ovaal, Веэренни, 38, Таллинн

9. Насосная станция для отвода дождевых вод на Рейди-теэ, Таллинн

10. Главное здание Академии внутренней безопасности, Касе, 61, Таллинн

11. Офисное и складское здание на Сяра-теэ, Сяра-теэ, 11, Пеэтри, Харьюмаа

12. Офисное здание Tulemaja Tallink, Садама, 9, Таллинн

13. Офисное здание Töökoja 3, Теокоя, 3, Таллинн

14. Крупная ферма Vahtra, деревня Вийсирейю, волость Саарде, Пярнумаа

15. Многоквартирные дома Vana-Kalamaja 6-8, Вана-Каламая, 6-8, Таллинн.

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