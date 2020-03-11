Сегодня будет названо лучшее бетонное сооружение 2019 года

«Бетон, как наиболее часто использующийся отечественный строительный материал, в текущем конкурсе представлен как в инфраструктурных и промышленных строениях, офисных зданиях и сельскохозяйственных строениях, многоквартирных и индивидуальных жилых домах, а также важнейших общественных зданиях,- сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. - Мы рады объявить победителей старейшего в Эстонии строительного конкурса в новом главном здании участвующей в конкурсе Академии внутренней безопасности».