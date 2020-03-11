Министерство социальных дел направит в Рийгикогу предложения о дополнительной поддержке приемных семей

«В последние годы роль местного самоуправления в обеспечении благополучия детей, оставшихся без попечения родителей, значительно возросла. Учитывая неудовлетворенные потребности в вопросах замещающих услуг, остатки в размере 3,9 миллионов евро особенно вызывают волнение. Поэтому в последние недели я встречался с экспертами как из местных самоуправлений, этой сферы и НКО и считаю, что направление замещающего попечения на семейной основе правильно и распределено между всеми сторонами, однако нуждается в большем внимании и поддержке. В качестве первого шага я предлагаю увеличить поддержку приемных семей с целью предоставления большей поддержки детям и семьям и повышения значимости приемных семей», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Это по-прежнему установленная минимальная ставка пособия, и при необходимости каждое местное самоуправление может принять решение о поддержке приемных семей и в большем объеме, принимая во внимание дополнительные нужды семьи после прихода в нее ребенка. Также приемных родителей по-прежнему можно поддерживать при помощи пособия или иных выплат.

Министр социальных дел Танель Кийк встретился с представителями местного самоуправления, союзом городов и волостей Эстонии, департамента социального страхования, министерства социальных дел и министерства финансов, а также организаций, представляющих семьи по уходу, чтобы обсудить вопросы услуг патроната. Цель встречи – выявить проблемные места и предложить решения для улучшения услуг патроната на семейной основе и использования фонда поддержки для удовлетворения потребностей детей и семей.

Союз городов и волостей Эстонии и несколько представительских организаций представили министерству предложения по решению проблем, связанных с приемными семьями, которые касаются, например, наличия социальных гарантий, вознаграждений и поддержки, необходимой сети поддержки и услуги, организации системы семейного ухода. Министерство проанализирует возможные решения, а затем внесет предложения об изменениях в законе.

Государство выделяет местным самоуправлениям через фонд поддержки средства для обеспечения, организации и поддержки семей по уходу. К 2020 году местным самоуправлениям было выделено 18,4 миллионов евро, в 2019 году – около 17,8 миллионов евро и в 2018 году – около 16,8 миллионов евро. В начале прошлого года средства в местных самоуправлениях составляли 1,8 миллиона евро, к началу 2020 года они увеличились до 3,9 миллиона евро.

Система патронажных и замещающих услуг попечения изменилась в 2018 году, когда организация и финансирование замещающего попечения были переданы местным самоуправлениям. Одной из основных целей этого изменения было увеличение доли замещающего ухода на семейной основе, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, могли в первую очередь расти в семейных условиях, таких как приемные семьи. По состоянию на 1 декабря 2019 года 136 детей находились в замещающей семье, 65 из которых находились в приемных семьях и 71 – на опеке в семье.