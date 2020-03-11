Министерство социальных дел направит в Рийгикогу предложения о дополнительной поддержке приемных семей

Министр социальных дел Танель Кийк внесет в Рийгикогу предложение изменить минимальную сумму, которой местные самоуправления обязано поддерживать семью по уходу на уход одного ребенка. Минимальный размер пособия семей по уходу увеличен вдвое, что означает что минимальный размер пособия семей по уходу теперь составляет половину минимальной заработной платы на ребенка.
«В последние годы роль местного самоуправления в обеспечении благополучия детей, оставшихся без попечения родителей, значительно возросла. Учитывая неудовлетворенные потребности в вопросах замещающих услуг, остатки в размере 3,9 миллионов евро особенно вызывают волнение. Поэтому в последние недели я встречался с экспертами как из местных самоуправлений, этой сферы и НКО и считаю, что направление замещающего попечения на семейной основе правильно и распределено между всеми сторонами, однако нуждается в большем внимании и поддержке. В качестве первого шага я предлагаю увеличить поддержку приемных семей с целью предоставления большей поддержки детям и семьям и повышения значимости приемных семей», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Это по-прежнему установленная минимальная ставка пособия, и при необходимости каждое местное самоуправление может принять решение о поддержке приемных семей и в большем объеме, принимая во внимание дополнительные нужды семьи после прихода в нее ребенка. Также приемных родителей по-прежнему можно поддерживать при помощи пособия или иных выплат.
Министр социальных дел Танель Кийк встретился с представителями местного самоуправления, союзом городов и волостей Эстонии, департамента социального страхования, министерства социальных дел и министерства финансов, а также организаций, представляющих семьи по уходу, чтобы обсудить вопросы услуг патроната. Цель встречи – выявить проблемные места и предложить решения для улучшения услуг патроната на семейной основе и использования фонда поддержки для удовлетворения потребностей детей и семей.
Союз городов и волостей Эстонии и несколько представительских организаций представили министерству предложения по решению проблем, связанных с приемными семьями, которые касаются, например, наличия социальных гарантий, вознаграждений и поддержки, необходимой сети поддержки и услуги, организации системы семейного ухода. Министерство проанализирует возможные решения, а затем внесет предложения об изменениях в законе.
Государство выделяет местным самоуправлениям через фонд поддержки средства для обеспечения, организации и поддержки семей по уходу. К 2020 году местным самоуправлениям было выделено 18,4 миллионов евро, в 2019 году – около 17,8 миллионов евро и в 2018 году – около 16,8 миллионов евро. В начале прошлого года средства в местных самоуправлениях составляли 1,8 миллиона евро, к началу 2020 года они увеличились до 3,9 миллиона евро.
Система патронажных и замещающих услуг попечения изменилась в 2018 году, когда организация и финансирование замещающего попечения были переданы местным самоуправлениям. Одной из основных целей этого изменения было увеличение доли замещающего ухода на семейной основе, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, могли в первую очередь расти в семейных условиях, таких как приемные семьи. По состоянию на 1 декабря 2019 года 136 детей находились в замещающей семье, 65 из которых находились в приемных семьях и 71 – на опеке в семье.
Изменения к закону вступят в силу 1 июля 2020 года.