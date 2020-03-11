Первый уровень готовности к кризису: какие меры принимаются в Эстонии

«Случаи коронавируса были зарегистрированы во всех странах Европейского союза и Европейского экономического пространства», - сказала глава Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик.

Вчера в Эстонии были выявлены еще трое взрослых, инфицированных Covid-19. «Это не дети и не старики; они находятся в пределах среднего возраста», - пояснила Эпик.

Первые двое прибыли в Эстонию 7 марта. Один прибыл из северной Италии рейсом Милан-Таллинн, а другой - из Франции в Женеву на машине, откуда он вылетел в Хельсинки, а затем в Таллиннский аэропорт.

Мужчина из Франции почувствовал симптомы заболевания и вызвал скорую помощь, которая взяла у него пробы. «Медицинский работник принял очень мудрое решение, показывает результат», - похвалила Эпик.

Третий зараженный человек вылетел из северной Италии в Эстонию еще раньше. Поскольку его симптомы проявились через некоторое время после возвращения в Эстонию, он не был опасен для других во время полета. «На сегодня этот человек уже некоторое время находится дома», - добавила Эпик.

Трое упомянутых являются жителями столицы и сами связались с медицинскими работниками, когда появились симптомы.

Все 13 инфицированных были заражены за границей. «Состояние этих 13 человек - от легкого до умеренного, только один госпитализирован, а остальные дома», - сказала Эпик.

Ни у одного из больных Covid-19 в Эстонии не было осложнений в виде пневмонии.

На сегодняшний день в Эстонии взято 370 образцов, и почти 200 человек находятся под наблюдением. Департамент здоровья следит за ситуацией, но за состоянием здоровья носителя вируса и тех, с кем он близко контактировал, следит семейный врач.

«Семейный врач или семейная медсестра - это тот, кто знает фон пациента, они могут вместе проанализировать, идет ли речь о группе риска или нет, и нужно ли относиться к ситуации с особой осторожностью», - сказала Эпик.

Департамент здоровья поднял уровень готовности системы здравоохранения до первого уровня, чтобы подготовиться к возможному распространению коронавируса. Повышение готовности означает, что машины скорой помощи и больницы начали дополнять медицинское оборудование защитными средствами и расширять возможности тестирования на коронавирус. До настоящего времени тесты проводились в лабораториях Департамента здоровья и Synlab, но в будущем они также могут проводиться в Северо-Эстонской региональной больнице, Ида-Вируской центральной больнице, Клинике Тартуского университета и Пярнуской больнице.

Список государств из группы риска пополнился

Зонами риска коронавируса ранее были объявлены КНР, Италия, Иран и Южная Корея. Со вчерашнего дня не рекомендуется путешествовать также в Японию, Сингапур, Францию и Германию.