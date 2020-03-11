Первый уровень готовности к кризису: какие меры принимаются в Эстонии

До сих пор все 13 заболевших коронавирусом Covid-19 жителей Эстонии привозили болезнь из-за границы. Накануне вечером правительство подняло уровень готовности системы здравоохранения, поскольку теперь существует непосредственная угроза кризиса, пишет Postimees.
«Случаи коронавируса были зарегистрированы во всех странах Европейского союза и Европейского экономического пространства», - сказала глава Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик.
Вчера в Эстонии были выявлены еще трое взрослых, инфицированных Covid-19. «Это не дети и не старики; они находятся в пределах среднего возраста», - пояснила Эпик.
Первые двое прибыли в Эстонию 7 марта. Один прибыл из северной Италии рейсом Милан-Таллинн, а другой - из Франции в Женеву на машине, откуда он вылетел в Хельсинки, а затем в Таллиннский аэропорт.
Мужчина из Франции почувствовал симптомы заболевания и вызвал скорую помощь, которая взяла у него пробы. «Медицинский работник принял очень мудрое решение, показывает результат», - похвалила Эпик.
Третий зараженный человек вылетел из северной Италии в Эстонию еще раньше. Поскольку его симптомы проявились через некоторое время после возвращения в Эстонию, он не был опасен для других во время полета. «На сегодня этот человек уже некоторое время находится дома», - добавила Эпик.
Трое упомянутых являются жителями столицы и сами связались с медицинскими работниками, когда появились симптомы.
Все 13 инфицированных были заражены за границей. «Состояние этих 13 человек - от легкого до умеренного, только один госпитализирован, а остальные дома», - сказала Эпик.
Ни у одного из больных Covid-19 в Эстонии не было осложнений в виде пневмонии.
На сегодняшний день в Эстонии взято 370 образцов, и почти 200 человек находятся под наблюдением. Департамент здоровья следит за ситуацией, но за состоянием здоровья носителя вируса и тех, с кем он близко контактировал, следит семейный врач.
«Семейный врач или семейная медсестра - это тот, кто знает фон пациента, они могут вместе проанализировать, идет ли речь о группе риска или нет, и нужно ли относиться к ситуации с особой осторожностью», - сказала Эпик.
Департамент здоровья поднял уровень готовности системы здравоохранения до первого уровня, чтобы подготовиться к возможному распространению коронавируса. Повышение готовности означает, что машины скорой помощи и больницы начали дополнять медицинское оборудование защитными средствами и расширять возможности тестирования на коронавирус. До настоящего времени тесты проводились в лабораториях Департамента здоровья и Synlab, но в будущем они также могут проводиться в Северо-Эстонской региональной больнице, Ида-Вируской центральной больнице, Клинике Тартуского университета и Пярнуской больнице.
Список государств из группы риска пополнился
Зонами риска коронавируса ранее были объявлены КНР, Италия, Иран и Южная Корея. Со вчерашнего дня не рекомендуется путешествовать также в Японию, Сингапур, Францию и Германию.
Италия ввела карантинную зону на всей территории страны. В настоящее время в стране находится около 800 эстонцев, из них 89 сообщили об этом в Министерство иностранных дел через портал Reisi Targalt. Иностранным туристам, в том числе эстонским, у которых нет признаков заболевания, будет позволено покинуть страну.
О своих краткосрочных поездках сообщили 17 эстонцев, находящихся в Китайской Народной Республике, 13 из Южной Кореи, 26 из Японии, 27 из Сингапура, 58 из Франции и 94 из Германии. Только из одной охваченной вирусом страны - Ирана - ни один эстонец не доложил в министерство.
Таллинн ввел ограничения
Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил вчера в прямой студии Postimees, что город попытается отказаться на два месяца от крупных мероприятий.
Однако большинство мероприятий организуются частными предпринимателями. «Здесь город не может вмешиваться. Но наша строгая рекомендация - не приглашать людей из-за рубежа», - предупредил Кылварт.
Например, фестиваль Tallinn Music Week (TMW), который должен была состояться в конце марта, перенесен на август. "Мы считаем, что сейчас разумнее минимизировать количество путешествий", - пояснила директор фестиваля Хелен Силдна.
Департамент здоровья также посоветовал организаторам международных мероприятий отложить мероприятия до второй половины года.
По словам Михаила Кылварта, на сегодняшний день прямого запрета на проведение мероприятий нет, но горуправа следит за ситуацией, и не исключено, что более строгие ограничения будут действовать и в других областях. Командировки работников городских учреждений, учебные поездки и школьные экскурсии были отменены на два месяца.
«Среди прочего, были отменены поездки мэра, предварительно - три командировки. На мой взгляд, если отменены все командировки всех городских учреждений, то и мэр также должен сидеть дома», - пояснил Кылварт, добавив, что правительство города создало своим чиновникам возможность работать из дома. Все работники или учащиеся, возвращающиеся из зоны риска, должны оставаться дома в течение 14 дней.
Уровни готовности
Уровень 1 - Реальная опасность кризиса.
Уровень 2 - Ожидаемое количество людей, нуждающихся в помощи, превышает стандартную емкость медицинских учреждений в зоне кризиса и вблизи нее.
Уровень 3 - Расчетное количество людей, нуждающихся в уходе, значительно превышает возможности как минимум половины учреждений по оказанию помощи.