Вы не успели: в Малибу с большой скидкой продали дом Фрэнка Синатры

Речь идет о вилле в районе Брод Бич, которую Синатра и его четвертая жена по имени Барбара купили в 1990 году. Их выбор определил тот факт, что рядом уже жили их друзья - Стив Лоурен и его жена Эйди Горме. Фрэнк и Барбара часто приглашали гостей и устраивали вечеринки.

В Малибу выставлен на продажу дом Фрэнка Синатры. Фото:

Mike Helfrich pic.twitter.com/g0BjxlcbH9 — 12_white (@mikky_nn) November 29, 2018

Площадь дома с семью спальнями составляет 539 квадратных метров. Внутри находятся сауна, крытый и открытый бары, лифт с леопардовым настенным покрытием и бассейн. Несколько помещений в особняке имеют выход на пляж, а из большинства окон в доме открывается вид на Тихий океан.

Frank Sinatra's beach house has a new high-profile owner: Mindy Kaling. https://t.co/oYyNq5r4Ml — Los Angeles Times (@latimes) February 27, 2020

По данным издания, новой владелицей дома стала актриса Минди Калинг, известная по роли Келли Капур в телесериале «Офис». При этом ей удалось ощутимо сэкономить на покупке: впервые вилла была выставлена на продажу в 2018 году за 12,9 млн долларов, но тогда желающих купить ее не нашлось. Как пишет Mansion Global, в июле прошлого года виллу снова попытались продать по той же цене, в январе недвижимость подешевела до 11,5 млн долларов, но в итоге ее продали еще дешевле.