Презентацию нового iPhone могут отменить

Таким образом, весенняя пресс-конференция Apple, посвященная анонсу новых продуктов, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего, будет отменена. Кроме того, источники утверждают, что Apple столкнулась с различными проблемами на производстве своих новых двух аппаратных решений. Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемами с поставками комплектующих, в результате были сорваны установленные сроки производства.

Различные факторы наложились друг на друга, из-за чего Apple не сможет провести этой весной конференцию по запуску нового продукта в привычном формате. Также источник уверен, что iPhone 9 не появится в продаже конце этого месяца.