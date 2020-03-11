Презентацию нового iPhone могут отменить

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, округ Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple Park, запретил проведение мероприятий с участием более 1000 человек. Запрет продлится с 11 марта по 1 апреля, пишет Ixbt.com.
Таким образом, весенняя пресс-конференция Apple, посвященная анонсу новых продуктов, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего, будет отменена. Кроме того, источники утверждают, что Apple столкнулась с различными проблемами на производстве своих новых двух аппаратных решений. Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемами с поставками комплектующих, в результате были сорваны установленные сроки производства.
Различные факторы наложились друг на друга, из-за чего Apple не сможет провести этой весной конференцию по запуску нового продукта в привычном формате. Также источник уверен, что iPhone 9 не появится в продаже конце этого месяца.
Даже если Apple не проведет весеннюю конференцию, то компании все равно придется предпринять некоторые действия в этом месяце. Может быть, презентация будет проведена в режиме онлайн, такой формат выбирает все больше компаний. К сожалению, точной информации о том, когда же на рынке появится недорогой iPhone 9, у источника нет.