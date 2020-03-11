Четвертый таллиннский Burger King откроется в популярном торговом центре в Ласнамяэ

Одни только эти первые четыре ресторана создадут в Эстонии 80 новых рабочих мест.

«Места расположения ресторанов мы с самого начала проекта выбираем очень тщательно и внимательно, и с открытием ресторана в Lasnamäe Centrum у нас будут охвачены самые важные направления в Таллинне: крупнейший региональный центр Таллинна Хааберсти и Рокка-аль-Маре, быстро развивающийся район Юлемисте-Сити и аэропорта, популярный у молодежи район Каламая и Балтийского вокзала, а теперь и крупнейший в Таллинне район Ласнамяэ. Новые рестораны оживят местный рынок торговли и труда по регионам», - сказала руководитель отдела береговой торговли Tallink Grupp и глава проекта по импорту франшизы Burger King в Эстонию Катре Кываск.

Ресторан Burger King в Lasnamäe Centrum будет расположен у главного входа в центр и открыт ежедневно. В общей сложности Tallink Group откроет как минимум восемь ресторанов Burger King в странах Балтии в 2020 году, четыре из них - в Таллинне.

«Мы очень рады, что один из первых четырех ресторанов Burger King откроется в Lasnamäe Centrum, благодаря чему появится прекрасная возможность предложить нашим гостям больше вкусовых впечатлений и возникнет еще одно место, где проводить время с семьей», - сказал член совета директоров управляющей торговым центром Lasnamäe Centrum компанией Capfield Рубен Горнишефф.

"Наряду с культовым бургером Whopper и широким ассортиментом бургеров с курицей и рыбой, свое любимое блюдо найдут в меню и любители бургеров с сыром халлуми. Также в меню представлено немало салатов для любителей вегетарианской пищи и создано отдельное детское меню", – сказала Кываск.