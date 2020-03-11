Pешения о проведении Олимпиады в Токио будут приняты в мае

При проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил Р-Спорт источник в национальном Олимпийском комитете Греции.
В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши сообщила, что Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году.
"Сейчас пока рано говорить об этом. Все сценарии возможны. Окончательные решения будут приняты на заседании Оргкомитета в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом, как складывается ситуация с его распространением. Возможно все",- сказал собеседник агентства.
В среду в Древней Олимпии проходит генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня для Игр в Токио. На церемонию впервые не пустили ни зрителей, ни журналистов - допущены только участники.