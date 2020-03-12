До и после: пять советов, как распрощаться с царящим на кухне беспорядком

Прошедшая освежающий курс кухня не ремонтировалась уже свыше 20 лет. Поскольку семья большая, и в ней растут дети, со временем становилось все сложнее находить пространство для всего и всех на маленькой кухне.

«Кухонный стол слишком мал, чтобы вся семья могла поесть одновременно, поэтому отец обычно ел после детей. И рабочая поверхность была слишком маленькой, чтобы готовить там еду вместе», – поделился своими первыми впечатлениями дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.

После проведения в кухне работ по обновлению дети без труда находят любые столовые приборы и посуду, и главное – вся семья может наконец-то сесть за стол вместе. Исправленные ошибки в дизайне интерьера и новые решения для хранения создают ощущение более просторной кухни, поскольку теперь у каждой вещи есть свое место.

Ошибки в дизайне интерьера маленькой кухни

По словам дизайнера интерьера, самой большой ошибкой в дизайне была угловая скамья. Она занимала большую часть пола, но в то же время была неудобной и на деле предоставляла мало пространства для сидения.

«Мы заменили старую угловую мебель столом большего размера и пятью стульями. Теперь у каждого члена семьи есть свой стул, а если придут гости, то стол можно при необходимости удлинить. Если стулья в данный момент не используются, их можно задвинуть под стол, где они занимают меньше места», – сказал Римкус.

Также дизайнер интерьера отметил, что на кухне было мало места для приготовления пищи. На рабочей поверхности рядом с громоздкой бытовой техникой, сушилкой для и большим количеством посуды не оставалось места для готовки.

Отказ от подвесного потолка освободил пространство для целого ряда стенных шкафов. Это в свою очередь позволило сложить в шкафы посуду и бытовую технику, ранее располагавшиеся на холодильнике, подоконнике и угловой скамье, и создать больше пространства для приготовления еды.

«Раньше все поверхности в кухне были заставлены вещами – это обычное явление для большой семьи. Закрытые пространства для хранения - шкафы и ящики - помогли убрать вещи с глаз долой, а замена старой микроволновой печи на интегрированную печь позволяет поддерживать порядок на рабочей поверхности», – отметил представитель IKEA.

Светлые краски расширяют пространство

Дизайнер отметил, что средством борьбы с беспорядком является также белый цвет. Стены и мебель в светлых тонах создают ощущение более просторного помещения.

Больше всего внимания было уделено освещению. Расположенные на потолке светильники местного освещения были заменены подвесным светильником над обеденным столом и дополнительным светильником над рабочей поверхностью. «В наполненной светом кухне приятно готовить еду, есть, проводить время с детьми», – пояснил эксперт.