До и после: пять советов, как распрощаться с царящим на кухне беспорядком

Даже самая красивая кухня выглядит не очень красиво, если в ней царит беспорядок. Дизайнер IKEA преобразил интерьер кухни многодетной семьи и делится советами, как поддерживать порядок на кухне каждый день.
Прошедшая освежающий курс кухня не ремонтировалась уже свыше 20 лет. Поскольку семья большая, и в ней растут дети, со временем становилось все сложнее находить пространство для всего и всех на маленькой кухне.
«Кухонный стол слишком мал, чтобы вся семья могла поесть одновременно, поэтому отец обычно ел после детей. И рабочая поверхность была слишком маленькой, чтобы готовить там еду вместе», – поделился своими первыми впечатлениями дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.
После проведения в кухне работ по обновлению дети без труда находят любые столовые приборы и посуду, и главное – вся семья может наконец-то сесть за стол вместе. Исправленные ошибки в дизайне интерьера и новые решения для хранения создают ощущение более просторной кухни, поскольку теперь у каждой вещи есть свое место.
Ошибки в дизайне интерьера маленькой кухни
По словам дизайнера интерьера, самой большой ошибкой в дизайне была угловая скамья. Она занимала большую часть пола, но в то же время была неудобной и на деле предоставляла мало пространства для сидения.
«Мы заменили старую угловую мебель столом большего размера и пятью стульями. Теперь у каждого члена семьи есть свой стул, а если придут гости, то стол можно при необходимости удлинить. Если стулья в данный момент не используются, их можно задвинуть под стол, где они занимают меньше места», – сказал Римкус.
Также дизайнер интерьера отметил, что на кухне было мало места для приготовления пищи. На рабочей поверхности рядом с громоздкой бытовой техникой, сушилкой для и большим количеством посуды не оставалось места для готовки.
Отказ от подвесного потолка освободил пространство для целого ряда стенных шкафов. Это в свою очередь позволило сложить в шкафы посуду и бытовую технику, ранее располагавшиеся на холодильнике, подоконнике и угловой скамье, и создать больше пространства для приготовления еды.
«Раньше все поверхности в кухне были заставлены вещами – это обычное явление для большой семьи. Закрытые пространства для хранения - шкафы и ящики - помогли убрать вещи с глаз долой, а замена старой микроволновой печи на интегрированную печь позволяет поддерживать порядок на рабочей поверхности», – отметил представитель IKEA.
Светлые краски расширяют пространство
Дизайнер отметил, что средством борьбы с беспорядком является также белый цвет. Стены и мебель в светлых тонах создают ощущение более просторного помещения.
Больше всего внимания было уделено освещению. Расположенные на потолке светильники местного освещения были заменены подвесным светильником над обеденным столом и дополнительным светильником над рабочей поверхностью. «В наполненной светом кухне приятно готовить еду, есть, проводить время с детьми», – пояснил эксперт.
Кроме того, он обратил внимание на то, что при желании кухне с минималистским дизайном можно придать особенный облик. Например, освежить облик могут такие простые вещи, как замена циновки для стола или новая ваза для цветов. Во время праздников можно прикупить немного посуды или скатерть в подходящих тонах для создания подходящего настроения на кухне.
Пять советов по организации пространства на кухне
Даже самые продуманные решения по дизайну интерьера не помогут, если мы сами не поддерживаем порядок в доме.
Свое место для каждой вещи. Если вы храните посуду и продукты в одном и том же месте, это сильно упрощает повседневную деятельность на кухне. Когда у каждой вещи есть свое место, вы всегда легко найдете то, что нужно.
Используйте коробки. С помощью коробок стоимостью пару евро можно поддерживать порядок в кухонных шкафах. Если вы храните продукты в коробках, то вам просто найти любой продукт, а на кухне в целом царит порядок.
Используйте в ящиках разделители и вставки. Разумное использование ящиков дает много пространства для хранения. Например, дизайнер интерьера советует хранить крышки от кастрюль и разделочные доски в ящике вертикально, поскольку так они займут меньше места, а также будет проще их ставить в ящик и доставать. Вставки для посуды и столовых приборов помогают найти свое место для любого предмета.
Используйте в шкафах вставки для полок. Благодаря вставкам содержимое полок легко увидеть и достать. Вставки можно использовать, например, для хранения стаканов, мисок или емкостей для специй.
Храните еду в прозрачных контейнерах. Никому не нравится, когда на дне ящика или на поверхности полки рассыпаны сухие продукты или специи. Чтобы избежать этого, пользуйтесь прозрачными контейнерами с крышкой, не пропускающей воздух, которые можно приобрести всего за пару евро. «Так вы легко найдете то, что ищете, и сэкономите пространство на кухне. Контейнеры можно ставить в шкафу или в ящике рядом друг с другом или один на другой. Также они помогают уменьшить перерасход продуктов, поскольку перед вами всегда будет полная картина, сколько чего есть в наличии», – сказал Римкус.