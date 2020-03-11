Украина хочет развивать систему семейных врачей по образцу Эстонии

В начале марта украинские семейные врачи посетили центры семейной медицины Таллинна и Тарту, а также Тартуский университет, проявив наибольший интерес к обязанностям семейных врачей и медсестер и обучению в Эстонии семейных врачей.
Профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда поддерживает контакты с украинскими коллегами с 2016 года, когда она впервые в качестве эксперта в области здравоохранения Таави Лай консультировала украинских врачей о том, как построить систему семейных врачей в Харькове. В то время на Украине еще существовала советская система: врачи общей практики работали в поликлиниках, а здравоохранение финансировалось из государственного бюджета под контролем центрального правительства.
«После нашего первого визита они реализовали пилотный проект центра семейных врачей, внедрив систему подушных денег и поименных списков, отделив первичную медицинскую помощь от медпомощи в больницах и предоставив семейным врачам врачам независимость. Наряду с этим остались и крупные центры - поликлиники, в которых могут работать до 30 семейных врачей со своими помощниками», - сообщила Калда.
Теперь украинцы собираются развивать систему семейных врачей. Именно поэтому представители украинской семейной медицины и захотели в начале марта в ходе визита в Эстонию посетить курсы семейных врачей, увидеть различные типы центров семейных врачей и услышать об организации их работы.
По словам Калда, сотрудничество, безусловно, продолжится и в будущем. Украинские коллеги очень заинтересованы в опыте Эстонии в разработке руководства по лечению и в том, как готовить медсестер специально для семейного врача.
С 3 по 5 марта Эстонию посетили 11 руководителей харьковских семейных врачей и центров семейных врачей. Они были побывали в центрах семейных врачей Ярвеотса и Линнамыйза в Таллине, а также в Центре семейных врачей Тартуского университета и на кафедре семейной медицины Тартуского университета.