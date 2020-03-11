Врач выбрал семью вместо зарплаты в 20 000 евро

Лицемерие и жалобы

Кыйв тоже работал в Финляндии через посредническую фирму. У этой системы есть свои сложности, которые делали жизнь неудобной. «Все могло быть хорошо, ты находил очень хорошего работодателя, все было идеально. Но проходило два года, самоуправление проводило новый конкурс, и появлялась другая фирма с совершенно другими условиями. В этом смысле было… я бы даже сказал, по-идиотски. Люди привыкают, возникает командная работа, а потом приходится начинать все с начала».

Социальная жизнь в Эстонии протекала по сравнению с Эстонией тоже со скрипом. «Сын два года ходил в Финляндии в школу. Там того, кого дразнили, сделали виноватым, зачинщик стал жертвой. Проект KiVa (против школьной травли) у финнов разработан. Такой же, как социализм или коммунизм: хорошая идея, но неправильное воплощение.

Немало проблем доставлял Кыйву и его черный юмор. По его словам, ему приходилось сталкиваться с завистью и лицемерием. «Иногда я шутил, когда медсестры спрашивали, что делать с пациентом. Я отвечал, чего там, дадим ему направление к патологоанатому. В Эстонии над этим посмеялись бы, а там смеются, а потом жалуются. Они завистливы и не понимают черного юмора. Идут жаловаться, что у тебя неправильное отношение. За спиной плохо о тебе говорят».

По его словам, в Валгаской больнице в свое время у него возник круг друзей, с которыми можно было поговорить и которые не были просто коллегами. О Финляндии он этого сказать не может. «Дома все-таки лучше. Там друзей практически не было. Мы ходили вместе обедать с важными лицами. Может быть, справлялись друг у друга о семейном положении. Если ты мог много говорить и присоединялся к игре, относились более положительно».

Почему же он вернулся в Валга – город, с которым, на первый взгляд, у него нет тесных связей? Кыйв родился в Выру, жил одно время в Таллинне, потом учился в Тарту. Причем в Выру его одноклассниками были политик Ивари Падар и бизнесмен Калев Ярвелилль. Теперь он живет в Камбья, в Тартумаа. А в приграничный город решил переехать, поскольку Валгаская больница и ее коллектив ему не чужие. Когда-то в 2001 году он начинал тут работать, а через три года уехал в Финляндию.

В Тарту не тянет

Но почему не ближайшая к дому Клиника Тартуского университета? «Работа на Маарьямыйза мне бы не понравилась. Там атмосфера стала слишком странной. У тамошних массовых протестов должна же быть какая-то причина. Но, конечно, там очень много и положительных моментов», - сказал он. Вопрос, какую цель он ставит перед собой на новой должности, заставляет его улыбнуться: «Раньше спрашивали: почему вы пошли учиться на врача? А потом начинали долго и скучно отвечать. Если бы меня спросили, почему я учился на врача, я бы ответил: я хотел».

По его словам, для начала ему надо получить более подробное представление о работе, которая не будет ограничиваться только руководством, а подразумевает и работу врачом. «С командой надо будет обсудить, что делать, чтобы решить проблему нехватки врачей. Помимо того, чтобы давать советы, оказывать помощь и пытаться решить проблемы, я планирую сам участвовать в дежурствах. Выслушивать, что людей беспокоит. Естественно, будут и представительские функции».