Врач выбрал семью вместо зарплаты в 20 000 евро

- Работа в Финляндии сказалась на здоровье
- Друзей там особенно не появилось
- Свои проблемы есть и на родине
Анестезиолог Андрус Кыйв, приступивший в понедельник к работе заведующим медицинской частью Валгаской больницы, приехал в Валга прямо с финского парома. По словам специалиста, много лет получавшим у соседей гигантскую по нашим меркам зарплату, за тамошние блага приходится платить высокую цену, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Ему всего 55 лет, но теперь он решил, что хватит, пора сбавить темп. Более 15 лет он проработал в Финляндии в таком режиме, при котором сам себя не помнишь. А теперь вернулся в Валга, где около 20 лет назад работал когда-то врачом.
«Годы идут, сон сбился, здоровье хромает, времени сходить к врачу нет», - смеется он.
Не стал он отдыхать он и в промежутке между работой в Финляндии и Валга. «В 12 ночи я съехал с парома. Три часа успел поспать, с шести на ногах».
Он не отрицает, что уехал в Финляндию, чтобы поправить свое материальное положение. Хотя в Эстонии он работал в двух местах, причем на скорой помощи, и отрабатывал по 15-16 смен в месяц, зарплата все же была меньше, чему ему хотелось. В соседней стране зарплата была выше в пять с лишним раз. Он успел поработать в Хельсинки, Лаппеэнранта и Коувола.
Предложение: 20 000 евро в месяц
В 2014 году газета Äripäev писала об эстонцах, очень хорошо зарабатывающих в Финляндии. В рейтинге можно было найти и имя Кыйва, зарабатывавшего тогда 161 875 евро в месяц брутто, что составляет около 13 500 евро в месяц. «Какие-то договоренности есть до сих пор. Вчера мне сделали предложение поработать по сменам на полную ставку за 20 000 евро в месяц», - говорит врач.
Но вместо этого он решил устроиться в Валгаской больнице. Как же так? «Деньги не компенсируют того, что ты не можешь долго быть дома. Ты получаешь много, но дорого за это расплачиваешься: здоровьем или семьей?
В качестве основной причины возвращения он называет желание больше проводить времени с семьей. «Моей маме 88. Сыновьям 18 и 15 Я спросил, понравилось бы им, если бы папа больше был дома. Естественно, понравилось бы. Мама сказала, что ей проще, когда я в Эстонии. Когда я отъезде, она все время волнуется. Несколько лет назад я сбил в Финляндии лося, того пристрелили, машина ушла на свалку, а со мной ничего не произошло».
Но какой была жизнь в Финляндии? «Пациенты везде одинаковые, болезни тоже. Естественно, у них в системе больше ресурсов. Но там есть и бессмысленное их разбазаривание. В Эстонии лекарства обходятся больнице дешевле».
Деньги не компенсируют того, что ты не можешь долго быть дома.
Маленькие городки можно сравнить с Валга. «Кое-где, где раньше был процветающий городок, видно, как он вырождается. Бумажной промышленности там стало меньше, а когда-то это был флагман финской промышленности. Они были в таком статусе, что рабочие места наследовались от отца к сыну, зарплаты были хорошие. Но больше на финской бумаге не печатаются крупные мировые издания», - описал он.
«В больнице прежде оперировали и делали все, а теперь одно отделение закрывается и объединяется с соседней центральной больницей, значение утрачивается. Молодые люди, которые должны приобрести специализацию, не получают там достаточно практики и туда просто не идут. Вся система дежурства работает за счет закупленного на стороне персонала, его нанимают через посредническую фирму. У них хотя бы деньги на это есть».
Лицемерие и жалобы
Кыйв тоже работал в Финляндии через посредническую фирму. У этой системы есть свои сложности, которые делали жизнь неудобной. «Все могло быть хорошо, ты находил очень хорошего работодателя, все было идеально. Но проходило два года, самоуправление проводило новый конкурс, и появлялась другая фирма с совершенно другими условиями. В этом смысле было… я бы даже сказал, по-идиотски. Люди привыкают, возникает командная работа, а потом приходится начинать все с начала».
Социальная жизнь в Эстонии протекала по сравнению с Эстонией тоже со скрипом. «Сын два года ходил в Финляндии в школу. Там того, кого дразнили, сделали виноватым, зачинщик стал жертвой. Проект KiVa (против школьной травли) у финнов разработан. Такой же, как социализм или коммунизм: хорошая идея, но неправильное воплощение.
Немало проблем доставлял Кыйву и его черный юмор. По его словам, ему приходилось сталкиваться с завистью и лицемерием. «Иногда я шутил, когда медсестры спрашивали, что делать с пациентом. Я отвечал, чего там, дадим ему направление к патологоанатому. В Эстонии над этим посмеялись бы, а там смеются, а потом жалуются. Они завистливы и не понимают черного юмора. Идут жаловаться, что у тебя неправильное отношение. За спиной плохо о тебе говорят».
По его словам, в Валгаской больнице в свое время у него возник круг друзей, с которыми можно было поговорить и которые не были просто коллегами. О Финляндии он этого сказать не может. «Дома все-таки лучше. Там друзей практически не было. Мы ходили вместе обедать с важными лицами. Может быть, справлялись друг у друга о семейном положении. Если ты мог много говорить и присоединялся к игре, относились более положительно».
Почему же он вернулся в Валга – город, с которым, на первый взгляд, у него нет тесных связей? Кыйв родился в Выру, жил одно время в Таллинне, потом учился в Тарту. Причем в Выру его одноклассниками были политик Ивари Падар и бизнесмен Калев Ярвелилль. Теперь он живет в Камбья, в Тартумаа. А в приграничный город решил переехать, поскольку Валгаская больница и ее коллектив ему не чужие. Когда-то в 2001 году он начинал тут работать, а через три года уехал в Финляндию.
В Тарту не тянет
Но почему не ближайшая к дому Клиника Тартуского университета? «Работа на Маарьямыйза мне бы не понравилась. Там атмосфера стала слишком странной. У тамошних массовых протестов должна же быть какая-то причина. Но, конечно, там очень много и положительных моментов», - сказал он. Вопрос, какую цель он ставит перед собой на новой должности, заставляет его улыбнуться: «Раньше спрашивали: почему вы пошли учиться на врача? А потом начинали долго и скучно отвечать. Если бы меня спросили, почему я учился на врача, я бы ответил: я хотел».
По его словам, для начала ему надо получить более подробное представление о работе, которая не будет ограничиваться только руководством, а подразумевает и работу врачом. «С командой надо будет обсудить, что делать, чтобы решить проблему нехватки врачей. Помимо того, чтобы давать советы, оказывать помощь и пытаться решить проблемы, я планирую сам участвовать в дежурствах. Выслушивать, что людей беспокоит. Естественно, будут и представительские функции».
В молодости он подумывал, не взять ли ему в качестве второй специальности актерское мастерство. На первый взгляд, столь разные профессии, по его словам, не столь далеки друг от друга. «Я знаю одного ортопеда в Финляндии, кажется, его зовут Анттила. Он сначала выучился на актера, причем был весьма успешен. А потом пошел учиться на врача. И теперь он успешный ортопед, ставит тазобедренные и коленные протезы».