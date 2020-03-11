Обеспокоенный читатель спрашивает: может ли коронавирус распространяться по многоквартирному дому?

Департамент здоровья подтвердил, что COVID-19 через систему вентиляции не передается. Тем не менее, в период вирусных заболеваний каждый должен соблюдать личную гигиену и содержать в чистоте не только свою квартиру, но и места общественного пользования: в случае чихания и кашля прикрывайте рот бумажным носовым платком и сразу же бросайте его в хорошо закрывающийся мешок для мусора или в мусорное ведро, а не на пол. Разумеется, нельзя плевать на пол. Тщательно мойте руки и проветривайте помещение, если оно не имеет надлежащей вентиляции.