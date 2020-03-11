Вернувшиеся в Милан из Эстонии волейболисты заболели и угодили в строгий карантин

На официальном сайте итальянского клуба, к сожалению, не стоит разъяснения, чем именно заразились волейболисты, но известно, что сразу у нескольких игроков температура тела превышала 37,5 градусов. Вспышку болезни у спортсменов зафиксировали восьмого марта, после чего игроков изолировали, а к понедельнику температура у больных спала. Однако заболевшие продолжают находится на строгом карантине с полной изоляцией.