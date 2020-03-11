Ср, 11.03.2020
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  • Вернувшиеся в Милан из Эстонии волейболисты заболели и угодили в строгий карантин

Вернувшиеся в Милан из Эстонии волейболисты заболели и угодили в строгий карантин

Saaremaa - Milano Powervolley

ФОТО: Tairo Lutter

Проведший на прошлой неделе в Курессааре против ВК "Сааремаа" итальянский клуб "Милано Пауэрлволлей" по возвращению из Эстонии отправил на больничный группу игроков, передает Postimees.

На официальном сайте итальянского клуба, к сожалению, не стоит разъяснения, чем именно заразились волейболисты, но известно, что сразу у нескольких игроков температура тела превышала 37,5 градусов. Вспышку болезни у спортсменов зафиксировали восьмого марта, после чего игроков изолировали, а к понедельнику температура у больных спала. Однако заболевшие продолжают находится на строгом карантине с полной изоляцией.

До Курессааре не долетел один из ведущих игроков "Пауэрволлей" Лука Башич, который остался в Италии из-за высокой температуры.

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