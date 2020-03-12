Чт, 12.03.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Квартира в Пярну: средневековое чудо с современным акцентом

Pärnu korter

ФОТО: KV.EE

В тихом месте старой части города Пярну продается интересная двухэтажная квартира в мансарде, пишет Kodustiil.

Квартира расположена в историческом здании, построенном в 1694 году. В ходе ремонта удалось умело сохранить исторический дизайн интерьера с подлинными деталями и добавить в него современную изюминку. Сохранились старые балки крыши, большая каминная труба и множество уникальных деталей, чудом уцелевшие со времен строительства дома.

Квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

В 2012 году дом был полностью реновирован. Во время реставрационных работ строго соблюдались требования Департамента по защите памятников старины. 

Общая площадь квартиры 164,9 квадратных метров. Она состоит из кухни-гостиной, двух просторных спален, ванной и отдельно расположенного туалета.

Квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

С деталями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ЕЕ.

Смотрите ВИДЕО!

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