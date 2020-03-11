Ср, 11.03.2020
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Ратас: экономика должна быть готова к возможному кризису

Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi

По словам премьер-министра Юри Ратаса, экономика имеет много признаков опасности и должна быть готова к возможному кризису.

«Сегодня самое важное - это жизнь и здоровье народа Эстонии, что, безусловно, является приоритетом, - сказал Ратас в среду на инфочасе Рийгикогу. - Невозможно переоценить признаки опасности, которые есть в экономике и которых в настоящее время немало».

По словам Ратаса, прежние экономические прогнозы в настоящее время больше не действуют. «В настоящее время невозможно делать новые определенные прогнозы, и мы должны быть готовы к возможному кризису», - добавил он. По словам Ратаса, государство в случае необходимости имеет возможность брать кредиты.

Я, конечно, считаю важным в нынешней ситуации еще больше усилить взаимосвязь между правительством и Рийгикогу», - добавил Ратас.

Ратас поблагодарил министра финансов Мартина Хельме и добавил, что в нынешней ситуации важно активизировать отношения между правительством и Рийгикогу.

«Правительство решило, что под руководством министра финансов уже существует рабочая группа, которая в настоящее время картографирует все риски и признаки опасности», - добавил он. По словам премьер-министра, Министерство финансов и Центробанк работают над тем, чтобы как можно скорее уточнить экономические прогнозы. 

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