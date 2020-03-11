Ратас: экономика должна быть готова к возможному кризису

По словам премьер-министра Юри Ратаса, экономика имеет много признаков опасности и должна быть готова к возможному кризису.
«Сегодня самое важное - это жизнь и здоровье народа Эстонии, что, безусловно, является приоритетом, - сказал Ратас в среду на инфочасе Рийгикогу. - Невозможно переоценить признаки опасности, которые есть в экономике и которых в настоящее время немало».
По словам Ратаса, прежние экономические прогнозы в настоящее время больше не действуют. «В настоящее время невозможно делать новые определенные прогнозы, и мы должны быть готовы к возможному кризису», - добавил он. По словам Ратаса, государство в случае необходимости имеет возможность брать кредиты.
Я, конечно, считаю важным в нынешней ситуации еще больше усилить взаимосвязь между правительством и Рийгикогу», - добавил Ратас.
Ратас поблагодарил министра финансов Мартина Хельме и добавил, что в нынешней ситуации важно активизировать отношения между правительством и Рийгикогу.
«Правительство решило, что под руководством министра финансов уже существует рабочая группа, которая в настоящее время картографирует все риски и признаки опасности», - добавил он. По словам премьер-министра, Министерство финансов и Центробанк работают над тем, чтобы как можно скорее уточнить экономические прогнозы.