Ср, 11.03.2020
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На Украине из-за коронавируса закрывают школы и запрещают массовые мероприятия, в Польше также закроют детсады и вузы

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

На всей территории Украины введены ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса: в стране будут закрыты все школы и отменены  спортивные соревнования. Также будут запрещены все публичные мероприятия с числом участников более 200 человек, сообщает Meduza.

Ограничения будут действовать с 12 марта до 3 апреля. 

По данным института Джонса Хопкинса, отслеживающего случаи заболевания коронавирусом по всему миру, на территории Украины был зафиксирован один случай коронавируса. Под подозрением находятся еще пять человек.

Тем временем в Польше все школы, детсады и высшие учебные заведения закрываются для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий."Все образовательные учреждения будут закрыты на две недели с понедельника", - сообщил премьер.

"Нам ясно, что коронавирус и развивающаяся эпидемия могут стать очень опасными. Мы должны действовать быстро, заранее, где только можно. Мы хотим максимально снизить вероятность распространения коронавируса, поэтому нам нужны решительные действия", — сказал премьер-министр.

В четверг и пятницу школы будут открыты, чтобы родители могли подготовиться к новой ситуации. В эти дни не будут проводиться образовательные мероприятия.

"С завтрашнего дня эти учреждения будут недоступны для образовательного процесса, однако, поскольку некоторым родителям может быть трудно организовать уход так быстро, то завтра и в пятницу учреждения будут открыты. В классах учителя смогут смотреть за детьми", - добавил Моравецкий.

По словам министра национального образования Дариуша Пионтковского, решение также распространяется на частные школы. 

На данный момент в Польше подтверждено 25 случаев коронавирусной инфекции. 10 марта в Польше отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.

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