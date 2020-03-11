На Украине из-за коронавируса закрывают школы и запрещают массовые мероприятия, в Польше также закроют детсады и вузы

Ограничения будут действовать с 12 марта до 3 апреля.

По данным института Джонса Хопкинса, отслеживающего случаи заболевания коронавирусом по всему миру, на территории Украины был зафиксирован один случай коронавируса. Под подозрением находятся еще пять человек.

Тем временем в Польше все школы, детсады и высшие учебные заведения закрываются для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий."Все образовательные учреждения будут закрыты на две недели с понедельника", - сообщил премьер.

"Нам ясно, что коронавирус и развивающаяся эпидемия могут стать очень опасными. Мы должны действовать быстро, заранее, где только можно. Мы хотим максимально снизить вероятность распространения коронавируса, поэтому нам нужны решительные действия", — сказал премьер-министр.

В четверг и пятницу школы будут открыты, чтобы родители могли подготовиться к новой ситуации. В эти дни не будут проводиться образовательные мероприятия.

"С завтрашнего дня эти учреждения будут недоступны для образовательного процесса, однако, поскольку некоторым родителям может быть трудно организовать уход так быстро, то завтра и в пятницу учреждения будут открыты. В классах учителя смогут смотреть за детьми", - добавил Моравецкий.

По словам министра национального образования Дариуша Пионтковского, решение также распространяется на частные школы.