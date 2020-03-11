На Украине из-за коронавируса закрывают школы и запрещают массовые мероприятия, в Польше также закроют детсады и вузы

На всей территории Украины введены ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса: в стране будут закрыты все школы и отменены спортивные соревнования. Также будут запрещены все публичные мероприятия с числом участников более 200 человек, сообщает Meduza.
Ограничения будут действовать с 12 марта до 3 апреля.
По данным института Джонса Хопкинса, отслеживающего случаи заболевания коронавирусом по всему миру, на территории Украины был зафиксирован один случай коронавируса. Под подозрением находятся еще пять человек.
Тем временем в Польше все школы, детсады и высшие учебные заведения закрываются для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий."Все образовательные учреждения будут закрыты на две недели с понедельника", - сообщил премьер.
"Нам ясно, что коронавирус и развивающаяся эпидемия могут стать очень опасными. Мы должны действовать быстро, заранее, где только можно. Мы хотим максимально снизить вероятность распространения коронавируса, поэтому нам нужны решительные действия", — сказал премьер-министр.
В четверг и пятницу школы будут открыты, чтобы родители могли подготовиться к новой ситуации. В эти дни не будут проводиться образовательные мероприятия.
"С завтрашнего дня эти учреждения будут недоступны для образовательного процесса, однако, поскольку некоторым родителям может быть трудно организовать уход так быстро, то завтра и в пятницу учреждения будут открыты. В классах учителя смогут смотреть за детьми", - добавил Моравецкий.
По словам министра национального образования Дариуша Пионтковского, решение также распространяется на частные школы.
На данный момент в Польше подтверждено 25 случаев коронавирусной инфекции. 10 марта в Польше отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.