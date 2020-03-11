Разногласия в вопросе эстонско-российской границы в правящем союзе сохраняются

«У Эстонии нет никаких территориальных претензий к России. Утверждения, что они есть, не являются позицией правительства. Я недавно встречался с послами, разговор зашел и о договоре о границе. Я сказал, что Эстония нуждается в договоре больше, чем в контрольной полосе. Я обсуждал эту темы с тремя коалиционными партнерами», - сказал Ратас на «Vikerraadio». Он добавил, что у коалиционных партнеров есть разное видение Договора об эстонско-российской границе, но, он считает, что договор нужен, и в тех границах, о которых договорились в 2014 году.

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнули, что в нынешней коалиции нет единодушия в вопросе о ратификации Договора о эстонско-российской границе. «В ситуации, когда Россия отрицает действие Тартуского мирного договора и оккупацию Эстонии, а также не признает правовую преемственность восстановления независимости Эстонии, нет никакого основания для ратификации пограничного договора с Россией», - считает Сеэдер.

«Никаких территориальных претензий к России нет. Россия – оккупант и Эстония просто хочет исполнения Тартуского мирного договора и исходит из преемственности, - объяснил председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме. – Мы ждем, чтобы Россия признала Тартуский мирный договор, преемственность Эстонской Республики и сделала предложение его расширить, исходя уже из новых исходных позиций, в том числе, целостности Сетомаа и вопроса территорий, следующих из Тартуского мирного договора».