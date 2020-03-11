Расследование ФБК: семья Маргариты Симоньян получила сотни миллионов рублей на контрактах с госструктурами

Навальный напомнил, что телеканал НТВ выпускает передачу «Международная пилорама» мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна. Художественным руководителем программы является его супруга; она получает зарплату за производство контента на базе возглавляемого ею же государственного телеканала RT, пишет "Новая Газета".

В расследовании утверждается, что программу, за счет использования ресурсов RT, производят с минимальными затратами, а вот продают НТВ — наоборот, по завышенной стоимости. В год компания «Голд Вижн», которая готовит «Международную пилораму», в среднем получает порядка 120 миллионов. «Голд Вижн» принадлежит Кеосаяну.

Через другие компании пара также получает деньги от «Аэрофлота» — за размещение в передаче рекламных материалов. Такие контракты заключались с 2017 года. За четыре года государственная компания «Аэрофлот» направила около миллиарда рублей на размещение рекламы в «Международной пилораме» и на других подконтрольных Симоньян ресурсах, говорится в расследовании.

Посредником между компанией и телеканалами выступало агентство «Инвенто», которое через посредников также принадлежит Симоньян. «Инвенто» получало деньги от «Аэрофлота», отплачивало рекламу на RT и НТВ по реальной стоимости, а разницу оставляло себе. Таким образом, госкомпания покупала медиасопровождение по завышенным ценам, утверждает Навальный.

Кроме того, в расследовании говорится, что супруги создали еще пару рекламных агентств, клиентами которых являются фонд «Сколково», оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2018, МВД, фонд ветеранов ФСБ «Безопасность и законность» и лично бизнесмен Виктор Вексельберг.

В Фонде борьбы с коррупцией заявили, что построили свое расследование «на огромном массиве финансовых и бухгалтерских данных». Подтверждающие факты документы сотрудники фонда получили на анонимный «черный» ящик для конфиденциальной корреспонденции.