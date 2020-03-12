Новый эстонский стартап: не нужно вносить залог, а собственник защищен от нанимателей-клещей

Эстонский стартап Rendin.co представил новейшую платформу договоров найма жилья, которая в сотрудничестве с ERGO Kindlustus освобождает нанимателей от обременительной необходимости вносить залог, обеспечивает собственникам защиту от нежелающих платить за жилье недобросовестных арендаторов-клещей и позволяет заключать дигитальные договоры найма за несколько минут.
По словам Алайна Ауна, исполнительного директора только что вышедшего на рынок недвижимости предприятия Rendin, их мобильное приложение, которое можно загрузить на каждый телефон, делает заключение договора найма существенно безопаснее, быстрее и проще, а также полностью избавляет от необходимости пользоваться бумажными документами.
«Сегодня это уникальная в мировом масштабе услуга, позволяющая собственникам недвижимости решить проблему так называемых арендаторов-клещей. Если плата за наем не поступает, собственнику не стоит бояться проблем, потому что страхование обеспечивает возмещение неполученного дохода в объеме до 10 месяцев, и страховая компания принимает все необходимые меры, чтобы избавиться от такого нанимателя», - сказал Аун.
Создать новую услугу примерно за год Ауну помог личный опыт. Живя в Эстонии и за границей и сдавая жилье, он лично сталкивался с проблемой арендаторов-клещей, а снимая квартиру, сам дважды оставался без залога, который недобросовестно оставлял себе собственник, ссылаясь на якобы выявленные в квартире недостатки.
Договоры найма, заключенные посредством сайта или мобильного приложения Rendin.co, получают страховку одной из ведущих в странах Балтии страховых компаний, что обеспечивает уникальную защиту собственников и нанимателей. «Мы ценим новые и инновационные решения, облегчающие использование услуг. Компания Rendin завоевала наше доверие: она соответствует всем нашим ожиданиям, причем в Эстонии и среди наших ближайших соседей никто другой ничего подобного не предлагает. Я уверен в том, что новая услуга станет поворотным моментом, причем не только на эстонском рынке недвижимости», - объяснил руководитель сферы страхования ERGO Insurance SE Андрес Консап.