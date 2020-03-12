Новый эстонский стартап: не нужно вносить залог, а собственник защищен от нанимателей-клещей

По словам Алайна Ауна, исполнительного директора только что вышедшего на рынок недвижимости предприятия Rendin, их мобильное приложение, которое можно загрузить на каждый телефон, делает заключение договора найма существенно безопаснее, быстрее и проще, а также полностью избавляет от необходимости пользоваться бумажными документами.

«Сегодня это уникальная в мировом масштабе услуга, позволяющая собственникам недвижимости решить проблему так называемых арендаторов-клещей. Если плата за наем не поступает, собственнику не стоит бояться проблем, потому что страхование обеспечивает возмещение неполученного дохода в объеме до 10 месяцев, и страховая компания принимает все необходимые меры, чтобы избавиться от такого нанимателя», - сказал Аун.

Создать новую услугу примерно за год Ауну помог личный опыт. Живя в Эстонии и за границей и сдавая жилье, он лично сталкивался с проблемой арендаторов-клещей, а снимая квартиру, сам дважды оставался без залога, который недобросовестно оставлял себе собственник, ссылаясь на якобы выявленные в квартире недостатки.