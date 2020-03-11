Lufthansa сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт

Авиакомпания Lufthansa с 29 марта сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт. 12 марта во второй половине дня полет аннулируется в экстренном порядке.
Авиакомпания Lufthansa обычно выполняет полеты Таллинн - Франкфурт трижды в день. Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта подтвердил BNS, что из-за коронавируса авиакомпания из-за ограничений на поездки и осторожности в связи с колебанием спроса с 29 марта сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт, отменяя рейсы второй половины дня.
На прошлой неделе Lufthansa объявила, что в ближайшие недели сократит объемы полетов из-за коронавируса, что привело к сокращению до половины количества бронирований и отказов от полетов.