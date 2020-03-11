Ср, 11.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Lufthansa сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт

Lufthansa сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт

FILE PHOTO: An Airplane of German carrier Lufthansa takes off at Munich international airport, Germany, March 2, 2020. REUTERS/Michael Dalder/File Photo

ФОТО: MICHAEL DALDER/REUTERS

Авиакомпания Lufthansa с 29 марта сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт. 12 марта во второй половине дня полет аннулируется  в экстренном порядке.

Авиакомпания Lufthansa обычно выполняет полеты Таллинн - Франкфурт трижды в день. Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта подтвердил BNS, что из-за коронавируса авиакомпания из-за ограничений на поездки и осторожности в связи с колебанием спроса с 29 марта сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт, отменяя рейсы второй половины дня.

На прошлой неделе Lufthansa объявила, что в ближайшие недели сократит объемы полетов из-за коронавируса, что привело к сокращению до половины количества бронирований и отказов от полетов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ