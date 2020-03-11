Lufthansa сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт

Авиакомпания Lufthansa обычно выполняет полеты Таллинн - Франкфурт трижды в день. Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта подтвердил BNS, что из-за коронавируса авиакомпания из-за ограничений на поездки и осторожности в связи с колебанием спроса с 29 марта сократит количество рейсов по маршруту Таллинн - Франкфурт, отменяя рейсы второй половины дня.