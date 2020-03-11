Прямой эфир ⟩ Рийгикогу снова проголосует по Закону о пенсионной реформе

После того, как президент Керсти Кальюлайд отказалась провозгласить инициированный правительством законопроект пенсионной реформы, он сегодня вернулся в Рийгикогу. На то, чтобы пересмотреть законопроект, у народных избранников есть только одно заседание и голосование.

В конце января 56 членов Рийгикогу проголосовали за инициированную правительством реформу обязательной накопительной пенсии, а 45 были против.

Каждый член Рийгикогу может задать один устный вопрос каждому из докладчиков - представителям комиссии по конституционным вопросам и финансовой комиссии. Все члены Рийгикогу могут высказать свое мнение в ходе дискуссий, которые начнутся после презентаций и раунда вопросов и ответов.

Если пенсионная реформа не получит необходимых голосов при повторном рассмотрении законопроекта, можно будет возобновить рассмотрение законопроекта по существу: в него могут быть внесены поправки и он должен будет пройти три чтения в Рийгикогу.