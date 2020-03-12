Чт, 12.03.2020
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В Москве на торги выставили дом-мастерскую художника Левитана

"Над вечным покоем". Картина Исаака Левитана.

ФОТО: Википедия

Расположенный в Большом Трехсвятительском переулке, дом является объектом культурного наследия федерального значения, передает РБК

Площадь здания — 439,6 кв. м. По условиям конкурса, победитель торгов обязан провести работы по реставрации и сохранению здания, а также выполнить требования по его содержанию и использованию, предусмотренные законом об охране объектов культурного наследия.

Аукцион запланирован на 3 апреля. Начальная цена — 54,7 млн руб. Заявки на участие принимаются до 30 марта включительно.

Исаак Левитан — русский художник, основоположник пейзажной живописи. В доме-мастерской в Большом Трехсвятительском переулке он жил и работал с 1889 года до своей смерти в 1900-м. Изначально это был флигель городской усадьбы купчихи Марии Морозовой. Однако позже его переоборудовали под художественную мастерскую с жилыми помещениями. Здесь Левитан написал свои выдающиеся работы: «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Март», «Озеро» и другие. Также в этой мастерской художник Валентин Серов написал портрет самого Левитана.

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