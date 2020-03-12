В Москве на торги выставили дом-мастерскую художника Левитана

Площадь здания — 439,6 кв. м. По условиям конкурса, победитель торгов обязан провести работы по реставрации и сохранению здания, а также выполнить требования по его содержанию и использованию, предусмотренные законом об охране объектов культурного наследия.

Исаак Левитан — русский художник, основоположник пейзажной живописи. В доме-мастерской в Большом Трехсвятительском переулке он жил и работал с 1889 года до своей смерти в 1900-м. Изначально это был флигель городской усадьбы купчихи Марии Морозовой. Однако позже его переоборудовали под художественную мастерскую с жилыми помещениями. Здесь Левитан написал свои выдающиеся работы: «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Март», «Озеро» и другие. Также в этой мастерской художник Валентин Серов написал портрет самого Левитана.