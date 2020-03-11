Вымогательство, избиение, наркотики: подростки предстали перед судом

Шестеро находившихся на скамье подсудимых на момент совершения преступления были несовершеннолетними, как и сам потерпевший. Именно на юный возраст упирали защитники, попросившие сделать заседание закрытым. Судья Теэт Ольвик решил удовлетворить их ходатайство.

Ольвик отметил, что хорошо подумал над решением, поскольку в последнее время в СМИ обсуждалась необходимость объявления заседаний закрытыми. Свое решение он пояснил тем, что речь идет о несовершеннолетних и для их защиты в прошлом году вступил в силу специальный закон.

По этой причине имена подсудимых в этой статье не называются.

Из переданного суду материала выясняется, что четверым молодым людям вменяется в вину вымогательство, осуществленное прошлым летом. Согласно обвинению, двое 18-летних, 17-летний и 16-летний подросток отвезли своего знакомого в лес, где били его руками, ногами и ветками. Кроме того, они стреляли в лесу в непосредственной близости от потерпевшего.

После избиения они отвезли потерпевшего обратно в Пярну, где потребовали у него уплатить 7500 евро, которые он якобы был им должен, угрожая в противном случае повторить избиение. Того же самого молодого человека один из обвиняемых, угрожая насилием, в ноябре позапрошлого года заставил украсть алкоголь. В прошлом декабре 18-летний подсудимый вместе с 16-летним и еще тремя неустановленными личностями избил того же потерпевшего, требуя у него деньги и отобрав кошелек.

17-летнего подростка прокуратура обвиняет также в незаконном обращении с газовым пистолетом.

16-летнему молодому человеку прокуратура вменяет в вину нанесение в мае этого года тяжких телесных повреждений мужчине, с которым у мальчика возник конфликт неподалеку от Кесклиннаского моста в Пярну, в результате чего он ударил его ножом.

Потерпевшего били еще двое 16-летних молодых людей, которым вменяют в вину нанесение телесных повреждений. Троих подсудимых обвиняют также еще в одном избиении в позапрошлом сентябре.

Двум подросткам прокуратура также вменяет в вину вторжение на вечеринку в жилом помещении и отказ покинуть ее в январе прошлого года.

18-летнего и 16-летнего подростков прокуратура также обвиняет в хранении и передаче конопли и амфетамина, также в наркопреступлениях обвиняются 22-летний мужчина и 16-летний молодой человек.

После прошлогоднего случая вымогательства трое молодых людей по ходатайству прокуратуры были взяты под стражу. Один из них, 18-летний, и сейчас находится под стражей.

Один несовершеннолетний был освобожден через неделю после задержания и на четыре месяца помещен под электронное наблюдение. 16-летний подросток, причастный к избиению и обороту наркотиков, был подвергнут на два месяца электронному наблюдению сразу после ареста, но через 12 дней по окончании надзора в связи с подозрением в совершении преступления был вновь помещен под стражу на два месяца. С февраля он опять находится под электронным наблюдением.

Под наблюдением в течение четырех месяцев находился и 17-летний подсудимый.