Дополнительные меры безопасности в школах: Таллинн переносит дату экзаменов

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, вступительные экзамены в столичные гимназии касаются не только таллиннских школьников, но и учеников со всей Эстонии, которые приедут поступать в Таллинн.

«Анализируя и оценивая текущее состояние дел и выполняя рекомендации Департамента здравоохранения, мы решили перенести дату вступительных экзаменов в гимназии Таллинна. Тем самым мы защищаем здоровье школьников и снижаем уровень потенциальной опасности», - отметил Михаил Кылварт.

«Мы хотим предотвратить распространение болезни, чтобы потом не пришлось иметь дело с последствиями. Таллинн является крупнейшим самоуправлением, поэтому мы решили оперативно использовать все меры по предотвращению распространения вируса. Также мы подготовились и к тому, чтобы в случае необходимости школы могли перейти на дистанционную форму обучения. Исключение составляют только школы для учеников с особыми потребностями – с ними мы работаем отдельно, поскольку в этом случае обеспечить дистанционное обучение просто невозможно», - сказал Михаил Кылварт.