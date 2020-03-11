Мэйуэзер рассказал, когда проведет бой против Хабиба Нурмагомедова

Ранее Нурмагомедов заявлял, что не против подраться с Мэйуэзером-младшим по правилам бокса и ММА.

"Если я могу устроить шоу для всего мира и заработать при этом 600 миллионов долларов, то почему бы не устроить бои с Макгрегором и Нурмагомедовым? Буду ли я биться с Хабибом в следующем поединке? Да, это правда", - цитирует Мэйуэзера-младшего Boxingnews24.

Боксер также отметил, что выходит на бой ради будущего своих детей и внуков.

"По итогу, когда деньги поступят на мой счет, дети скажут, что гордятся мной. Если у меня получится заработать 600 миллионов долларов, которые достанутся моим детям и внукам, то почему бы и нет?", - добавил спортсмен.