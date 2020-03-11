Мэйуэзер рассказал, когда проведет бой против Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший подтвердил, что имеет договоренности о проведении боя с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Р-Спорт.
Ранее Нурмагомедов заявлял, что не против подраться с Мэйуэзером-младшим по правилам бокса и ММА.
"Если я могу устроить шоу для всего мира и заработать при этом 600 миллионов долларов, то почему бы не устроить бои с Макгрегором и Нурмагомедовым? Буду ли я биться с Хабибом в следующем поединке? Да, это правда", - цитирует Мэйуэзера-младшего Boxingnews24.
Боксер также отметил, что выходит на бой ради будущего своих детей и внуков.
"По итогу, когда деньги поступят на мой счет, дети скажут, что гордятся мной. Если у меня получится заработать 600 миллионов долларов, которые достанутся моим детям и внукам, то почему бы и нет?", - добавил спортсмен.
В 2017 году Мэйуэзер стал победителем боя по правилам бокса против Макгрегора.