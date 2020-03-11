Ср, 11.03.2020
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Мэйуэзер рассказал, когда проведет бой против Хабиба Нурмагомедова

Флойд Мэйвезер

ФОТО: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший подтвердил, что имеет договоренности о проведении боя с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Р-Спорт.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что не против подраться с Мэйуэзером-младшим по правилам бокса и ММА.

"Если я могу устроить шоу для всего мира и заработать при этом 600 миллионов долларов, то почему бы не устроить бои с Макгрегором и Нурмагомедовым? Буду ли я биться с Хабибом в следующем поединке? Да, это правда", - цитирует Мэйуэзера-младшего Boxingnews24.

Боксер также отметил, что выходит на бой ради будущего своих детей и внуков.

"По итогу, когда деньги поступят на мой счет, дети скажут, что гордятся мной. Если у меня получится заработать 600 миллионов долларов, которые достанутся моим детям и внукам, то почему бы и нет?", - добавил спортсмен.

В 2017 году Мэйуэзер стал победителем боя по правилам бокса против Макгрегора.

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