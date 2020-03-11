Эксперт Swedbank предостерегает: перспективы эстонского экспорта ухудшаются

За исключением декабря, экспорт товаров снижался уже с июня прошлого года, отмечает он, указывая, что в течение нескольких месяцев на эстонский экспорт сильно влияло сокращение экспорта оборудования мобильной связи. Без учета этой группы товаров экспорт произведенной в Эстонии продукции увеличился в январе на 2 процента. Однако это не означает, что экспортные перспективы Эстонии - хорошие, предупреждает аналитик.

"Импорт у наших основных европейских торговых партнёров, то есть спрос, сокращается, падает у них и экспорт. Таким образом, для все большего числа эстонских предприятий недостаточный спрос является фактором, ограничивающим производство. Оценки новых экспортных заказов и экспортных ожиданий наших промышленных компаний немного улучшились в начале года, но они значительно ниже, чем год назад. Тогда эффект коронавируса, вероятно, не был еще достаточно полно оценен", - передала слова Мертсина пресс-служба банка.

По его словам, в дополнение к ухудшающейся внешней среде об ослаблении экспорта свидетельствует также сильное сокращение импорта сырья и комплектующих: на эти товары пришлась основная доля 9-процентного январского падения импорта. За исключением нескольких месяцев, импорт сырья и комплектующих уменьшается с весны прошлого года, в последние месяцы спад даже усилился.

Из-за распространения коронавируса внешний спрос в мире в ближайшее время, вероятно, еще больше ухудшится, что также повлияет на экспортные перспективы Эстонии, считает эксперт, добавляя, что в настоящее время сложно оценить влияние коронавируса на цепочки поставок.

"Компании, чьи цепочки поставок наиболее тесно связаны со странами, более всего затронутыми коронавирусом, могут пострадать сильнее. В Эстонии открытая экономика, и наше производство и экспорт очень зависят от импорта. Таким образом, мы сильно зависим от сбоев в цепочке поставок. Что касается импорта из Китая, то с середины прошлого года он неуклонно сокращался, а в последние месяцы спад углубился. Две трети импорта из Китая – материалы, используемые в производстве, но они составляют относительно небольшую долю в общем объеме импорта".