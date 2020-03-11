Фото: дом для отдыха в Чехии, а попросту - необычная дача

В основу проекта был положен горный пейзаж с почти полным отсутствием других зданий поблизости. Участок граничит с дорогой в своей верхней части, а снизу простирается дикий горный луг, склоняющийся к лесистым тенистым оврагам с проточным ручьем.

ФОТО: hqroom.ru

Жесткие строительные нормы значительно усложнили творческий и инновационный подход. Первые идеи архитектора не были связаны с пространством и объемом. Они были нацелены на материал, который мог бы выразить контекст и служить основным концептуальным ориентиром. Важно было понять, как можно наилучшим образом и с минимальными затратами использовать характерные особенности этих материалов, которые в значительной степени контрастируют друг с другом.

ФОТО: hqroom.ru

Тяжесть и легкость противопоставлены в проекте. Частично уходящая в землю тяжелая платформа выполнена из бетона, символизируя почти пещерную атмосферу. В ней скрыты оформленные древесиной лиственницы спальни и служебные помещения. Свободное пространство гостиной зоны с открытым видом на горный пейзаж организовано на верхнем этаже дома.

ФОТО: hqroom.ru

Со временем бетон станет серым и зарастет мхом, древесина лиственницы приобретет серовато-серебристый оттенок, а подъездная дорожка из песчаника станет едва заметна в луговой траве. Романтика!