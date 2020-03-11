Ср, 11.03.2020
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  • «Это ограбление!»: на заправку ворвался грабитель, но работник не растерялся

«Это ограбление!»: на заправку ворвался грабитель, но работник не растерялся

Пайдеская заправка.

ФОТО: Kuido Saarpuu

6 марта в полицию поступило сообщение, что в Пайде на заправке на улице Руубассааре мужчина разбил окно и угрожает сотруднику заправки.

Старший следователь Пайдеского отделения полиции Меэлис Мааслепп сказал Järva Teataja, что мужчина сообщил сотруднику заправки, что речь идет об ограблении и угрожал ему, после чего работник вызвал охранников и обратился в полицию.

«Моментально отреагировавшие на сообщение полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия, для выяснения обстоятельств было начато уголовное производство», - уточнил следователь.

Подозреваемый — 21-летний молодой человек.

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