Чт, 12.03.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новая яркая жизнь старого каменного дома в Испании

Сегодня вместе с авторами блога об интерьере Pufik мы отправляемся в солнечную Испанию!

Этот каменный домик недалеко от Мадрида был построен в 1930 году для нужд почтового ведомства: в местной деревне было необходимо открыть почтовое отделение. Недавно он был выкуплен в частную собственность и нуждался в срочной реконструкции. С помощью архитектора Alberta Ribera новые владельцы не только восстановили некоторые оригинальные архитектурные элементы дома, но и наполнили интерьеры яркой мебелью и современными настенными постерами. Получилось очень необычное, эклектичное и очень жизнерадостное загородное жилье!

Смотрите галерею!

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