ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новая яркая жизнь старого каменного дома в Испании

Этот каменный домик недалеко от Мадрида был построен в 1930 году для нужд почтового ведомства: в местной деревне было необходимо открыть почтовое отделение. Недавно он был выкуплен в частную собственность и нуждался в срочной реконструкции. С помощью архитектора Alberta Ribera новые владельцы не только восстановили некоторые оригинальные архитектурные элементы дома, но и наполнили интерьеры яркой мебелью и современными настенными постерами. Получилось очень необычное, эклектичное и очень жизнерадостное загородное жилье!