Не попадитесь: на панике жителей Эстонии из-за коронавируса пытаются нажиться

Департамент государственной инфосистемы (RIA) предупреждает жителей Эстонии о распространяющихся мошеннических письмах с заголовком «Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikust».
Мошенники во время распространения коронавируса нашли новый способ обмана людей. На эстонском языке рассылаются мошеннические письма, пишет Postimees.
RIA предупреждает людей и просит не открывать указанную в письме ссылку. Если ссылка все-таки была открыта, департамент рекомендует больше не использовать компьютер и отнести его на проверку к специалистам. Безусловно, следует изменить пароли, а в случае, если в браузере были сохранены данные банковских карт, об этом следует оповестить и банк.
Департамент здоровья действительно недавно рассылал людям информацию о коронавирусе, но отправителем являлся не euroapteek@protonmai.com, а noreply@eesti.ee.