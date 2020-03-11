Не попадитесь: на панике жителей Эстонии из-за коронавируса пытаются нажиться

RIA предупреждает людей и просит не открывать указанную в письме ссылку. Если ссылка все-таки была открыта, департамент рекомендует больше не использовать компьютер и отнести его на проверку к специалистам. Безусловно, следует изменить пароли, а в случае, если в браузере были сохранены данные банковских карт, об этом следует оповестить и банк.