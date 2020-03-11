АНАЛИЗ ⟩ Кризис нанесет сильный удар по Эстонии

Многие аналитики предсказывают, что Европа неминуемо столкнется с экономическим спадом, причем, Эстония окажется одной из тех стран, по которой будет нанесен самый сильный удар, пишет Postimees.
По оценке крупнейшего британского банка HSBC, экономический спад в еврозоне в первой половине года неизбежен, прежде всего, под воздействием коронавируса. По их оценке, производительность в первом квартале упадет на 0,4 процента, и еще на один процент в течение последующих трех месяцев.
«И хотя мы увидим во второй половине года восстановление, спад оставит свой след, и ВВП не поднимется в следующем году на тот уровень, о котором мы думали раньше», - сообщили экономисты Саймон Уеллс и Крис Хэйр в отчете, опубликованном в среду. При этом из отчета видно, что одним из регионов с уязвимой экономикой является Эстония.
И, по словам экономиста предприятия кредитного страхования Coface Гжегожа Силевича, сокращающийся импорт из Китая может принести с собой так называемой шок поставок, который из стран Балтии больше всего может коснуться Эстонии: «В действительности из стран Балтии Эстония может сильнее всего столкнуться с шоком поставок: из стран Центральной и Восточной Европы больше товаров из Китая импортируют только Польша и Чехия». Секторы Балтии, которые из-за долгого закрытия китайских фабрик могут пострадать от шока поставок, это производство текстиля и одежды, в случае которых доля импорта из Китая в Эстонии составляет 38,6 процента, в Латвии 10,4 процента и в Литве – 14,1 процента.
В случае компьютеров и электроники доля импорта в Эстонии составляет 26,6 процента, в Латвии – 12,2 процента и в Литве – 10,5 процента; машин и оборудования: в Эстонии – 17,1 процента, в Латвии – 4,5 процента и в Литве – 3,6 процента, а неметаллических минералов: в Эстонии – 8,5 процента, в Латвии – 5,1 процента и в Литве – 10,2 процента.
У Центробанка новые методы
HSBC предполагает, что больший удар европейской эпидемии будет нанесен по Италии. Достанется также Германии, Франции и Испании. «Есть и позитивный сценарий: ограничение болезни может произойти быстрее ожидаемого или национальное вмешательство стран окажется больше, чем мы думаем сейчас, - сообщили экономисты. – В то же время трудно быть излишне оптимистичными: экономике Европы предстоят тяжелые месяцы».
Также президент Европейского Центробанка Кристин Лагард предупредила лидеров Евросоюза о том, что если кризисом не заниматься, он может оказаться настолько же крупным, как в 2008 году. Также она пообещала, что Центробанк предпримет свои шаги в четверг.
Хельме: экономический кризис уже наступил
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) сказал в передаче «Первая студия», что экономический кризис уже наступил и, по его словам, это подтверждает происходящее на биржах, поскольку такого резкого падения цен не было давно.
Ведущий спросил у министра, стоит ли мир на пороге нового экономического кризиса, и Мартин Хельме на это подтвердил: «Я считаю, что мы уже на нем».
«Чтобы понять, что означает биржа для жителей Эстонии, пойдите и посмотрите, что произошло с вашими пенсионными ступенями за последние две недели», - объяснил Хельме. Для предпринимателей нынешнее экономическое положение в мире означает то, что баланс предприятий резко сократился, и банки начинают отзывать кредиты или требовать дополнительный залог: «Этот мяч уже закрутился. Теперь вопрос в том, как мы сможем минимизировать последствия и пережить этот кризис. Но да, действительно, кризис уже наступил».
По словам министра, прежние кризисы набирали обороты по месяцам. Например, о том, что финансовый кризис 2008 года будет, аналитики поняли уже за год до него: «Сейчас мы видим, что по сути все произошло за месяц, в понятии Европы – в течение двух недель». Министр финансов объяснил, что таких плохих экономических перспектив как сейчас, практически не было: «Единственное, что мы можем делать, это составлять какие-то сценарии: если произойдет это, будем делать так».
Министр добавил, что страны западного мира сегодня находятся в еще более сложной ситуации, чем это было во время прошлого кризиса: «Мировая и европейская экономика сейчас находится под большей долговой нагрузкой, чем это было десять лет назад. Безработица больше, конкурентоспособность хуже, как это было до кризиса 2008 года. Говорят, что впереди нас ждет глубокое падение. Пузырь с треском лопнул».
«Сейчас мы явно находимся в стадии экономического спада, и самое плохое, что государство может сделать в этой фазе, это начать ужиматься: это только усилит спад. Очень большая часть экономики крутится вокруг государственных инвестиций и зарплат общественного сектора. Если мы начнем там сокращать, то мы лишь усилим спад», - сказал он, подчеркнув, что этого, конечно, нельзя делать. По словам Хельме, государственные перспективы в отдаленном плане – это позитивное дело, и было бы глупостью отказываться от кредитных денег: «Сейчас это еще и дешево: все центрабанки массово предлагают деньги, а Эстония является золотым клиентом. Бюджетные правила дают гибкость». Министр добавил, что правительство о сокращениях сейчас не думает: «Тот образ мысли, который был десять лет назад, – что самое важное это уравновешенность бюджета, чтобы не уйти в минус – совершенно чужд нынешнему правительству. Никаких сумасшедших сокращений, конечно, не будет».
Ратас: нужно быть готовыми к возможному экономическому кризису
По словам премьер-министра Юри Ратаса, в экономике есть много знаков, предупреждающих об опасности, и нужно быть готовыми к экономическому кризису.
«Самое важное сегодня – жизни и здоровье жителей Эстонии, и это, конечно, основное, - сказал Ратас на сегодняшнем инфочасе в парламенте. – Но нельзя не заметить и сигналов об опасности, которые имеются в экономике, и их сейчас много».
По словам Ратаса, прежние экономические прогнозы по состоянию на сейчас уже не действуют: «Новый четкий прогноз сейчас сделать невозможно, и мы должны быть готовы к возможному кризису». Он добавил, что при необходимости страна может взять кредит.
«Я, конечно, считаю важным в нынешней ситуации увеличить общение между правительством и Рийгикогу», - сказал Ратас и добавил, что правительство решило, что создаст под руководством Министерства финансов рабочую группу, которая сейчас картирует опасности и сигналы, предупреждающие об опасности». По словам премьера, Министерство финансов и Центробанк попытаются как можно быстрее уточнить экономические прогнозы.