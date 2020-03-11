АНАЛИЗ ⟩ Кризис нанесет сильный удар по Эстонии

По словам министра, прежние кризисы набирали обороты по месяцам. Например, о том, что финансовый кризис 2008 года будет, аналитики поняли уже за год до него: «Сейчас мы видим, что по сути все произошло за месяц, в понятии Европы – в течение двух недель». Министр финансов объяснил, что таких плохих экономических перспектив как сейчас, практически не было: «Единственное, что мы можем делать, это составлять какие-то сценарии: если произойдет это, будем делать так».

Министр добавил, что страны западного мира сегодня находятся в еще более сложной ситуации, чем это было во время прошлого кризиса: «Мировая и европейская экономика сейчас находится под большей долговой нагрузкой, чем это было десять лет назад. Безработица больше, конкурентоспособность хуже, как это было до кризиса 2008 года. Говорят, что впереди нас ждет глубокое падение. Пузырь с треском лопнул».

«Сейчас мы явно находимся в стадии экономического спада, и самое плохое, что государство может сделать в этой фазе, это начать ужиматься: это только усилит спад. Очень большая часть экономики крутится вокруг государственных инвестиций и зарплат общественного сектора. Если мы начнем там сокращать, то мы лишь усилим спад», - сказал он, подчеркнув, что этого, конечно, нельзя делать. По словам Хельме, государственные перспективы в отдаленном плане – это позитивное дело, и было бы глупостью отказываться от кредитных денег: «Сейчас это еще и дешево: все центрабанки массово предлагают деньги, а Эстония является золотым клиентом. Бюджетные правила дают гибкость». Министр добавил, что правительство о сокращениях сейчас не думает: «Тот образ мысли, который был десять лет назад, – что самое важное это уравновешенность бюджета, чтобы не уйти в минус – совершенно чужд нынешнему правительству. Никаких сумасшедших сокращений, конечно, не будет».

Ратас: нужно быть готовыми к возможному экономическому кризису

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в экономике есть много знаков, предупреждающих об опасности, и нужно быть готовыми к экономическому кризису.

«Самое важное сегодня – жизни и здоровье жителей Эстонии, и это, конечно, основное, - сказал Ратас на сегодняшнем инфочасе в парламенте. – Но нельзя не заметить и сигналов об опасности, которые имеются в экономике, и их сейчас много».

По словам Ратаса, прежние экономические прогнозы по состоянию на сейчас уже не действуют: «Новый четкий прогноз сейчас сделать невозможно, и мы должны быть готовы к возможному кризису». Он добавил, что при необходимости страна может взять кредит.

«Я, конечно, считаю важным в нынешней ситуации увеличить общение между правительством и Рийгикогу», - сказал Ратас и добавил, что правительство решило, что создаст под руководством Министерства финансов рабочую группу, которая сейчас картирует опасности и сигналы, предупреждающие об опасности». По словам премьера, Министерство финансов и Центробанк попытаются как можно быстрее уточнить экономические прогнозы.