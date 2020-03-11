Naftatootmine Californias. ФОТО: FREDERIC J. BROWN/AFP

Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель. Русская служба Би-би-си объясняет, как такое могло случиться и что будет с рублем.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россия, в конце 2016 года договорились ограничить добычу нефти, чтобы сдержать падение цен.

Тогда стоимость сырья падала из-за роста добычи в США. Производство нефти в Америке увеличивается благодаря "сланцевой революции" - внедрению новых технологий добычи сырья из сланцевых пород. В результате создается избыток нефти на мировом рынке.

Соглашение ОПЕК+ помогло убрать излишек, и цены восстановились с уровня в 45 долларов в конце 2016 года до 70 долларов в начале 2018 года. Россия благодаря этой сделке получила дополнительно около 10 трлн рублей, заявил 10 марта 2020 года министр энергетики Александр Новак.

Участники альянса ОПЕК+ регулярно встречались, чтобы обсудить продление действующих ограничений на добычу и дополнительное сокращение производства. От встречи в марте многие ждали нового сокращения добычи, так как цены на нефть упали на фоне коронавируса. Но участники не смогли договориться.

Что произошло?

Группа стран с де-факто лидером ОПЕК - Саудовской Аравией - предлагала продлить действующее соглашение, предусматривавшее сокращение добычи в размере 2,1 млн баррелей в сутки (300 тысяч баррелей из этого объема приходятся на Россию).

Также эта группа настаивала на дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. ОПЕК решила пойти на такие меры в связи с экономическими последствиями коронавируса, из-за которого в Китае временно остановилось производство и сократился спрос на сырье.

Россия же была готова только продлить действующее соглашение, но без дополнительных ограничений, пишет Блумберг со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Как писал "Коммерсант", эту позицию поддерживали все нефтяные компании, кроме "Роснефти", которая предлагала вообще отменить все ограничения.

В итоге получилось так, как хотела "Роснефть". По данным Блумберга, министр энергетики Александр Новак на встрече ОПЕК+ сказал, что Россия не будет дополнительно сокращать добычу. Переговоры длились пять часов, но успехом не увенчались.

Когда стало ясно, что позиция России не изменится, участники встречи были шокированы и не знали, что сказать, пишет Блумберг. В ответ на отказ Москвы страны ОПЕК отказались продлевать даже действующие ограничения, сообщает Рейтер. То есть после этих решений производители нефти не связаны никакими соглашениями и могут добывать столько, сколько позволяют мощности. Цены на нефть обвалились на 10%.

7 марта Блумберг сообщил, что Саудовская Аравия начала ценовую войну - Эр-Рияд решил продавать свою нефть с максимальными за 20 лет скидками. Wall Street Journal пишет, что с помощью этой стратегии королевство хочет отнять у России часть ее рыночной доли.

В итоге на торгах 8 марта цены на нефть обвалились еще на 20%.

Кто виноват?

Россия и ОПЕК пытаются выставить друг друга виновниками сложившейся ситуации.

"Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, - заявил министр энергетики Александр Новак. - Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка".

Источник, знакомый с позицией Саудовской Аравии, заявил Financial Times, что ОПЕК достигла консенсуса относительно дополнительного сокращения добычи, но Россия его не поддержала: "Россия сказала, что с 1 апреля все могут добывать сколько хотят. Поэтому королевство тоже реализует свое право [на неограниченную добычу]".

В сложившейся ситуации нет одного виновника, считает президент энергетической консалтинговой компании Transversal Consulting Эллен Уалд. "Разногласия в ОПЕК+ накапливались уже давно. Потребительский кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса, стал всего лишь последней каплей, после чего эти разногласия стали очевидными. Так что вина лежит и на Саудовской Аравии, и на России", - объяснила она в разговоре с Би-би-си.

Новак заявил 10 марта, что сотрудничество с ОПЕК еще можно возобновить. "Двери не закрыты", - сказал он в эфире "России 24".

В среду, 11 марта, должна пройти встреча минэнерго России с нефтяными компаниями, на которой они должны будут обсудить, как взаимодействовать со странами ОПЕК.

Зачем это России?

Россия отказалась от дополнительного сокращения добычи из-за снижения своей рыночной доли, которую занимают американские производители сланцевой нефти, сообщал Блумберг со ссылкой на неназванные источники.

Москва хочет нанести ущерб американским сланцевым компаниям, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые со стратегией России.

Идея о сокращении добычи никогда не была популярна у российских производителей, особенно после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Северного потока-2", комментирует глава Глобального центра энергетики Атлантического совета Рэндольф Бэлл.

"По мнению Москвы, выгоду от снижения уровня добычи странами, входящими в ОПЕК+, получили бы только американские производители сланцевой нефти, и действия Москвы должны были помешать этому", - отметил он в беседе с Би-би-си.

"Россия достаточно сильно за последние годы потеряла долю рынка, - говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Поэтому Россия решила выйти из ОПЕК+, считая, что, во-первых, сокращение добычи не приводит к росту цены на нефть, что показал прошлый год, а во-вторых, что из-за потери доли рынка и усиления сланцевых компаний США [происходит] потеря стратегических рынков сбыта".

Российские нефтекомпании получат выгоду?

Как заявил 10 марта Новак, Россия может нарастить добычу в краткосрочном периоде на 250 - 300 тыс. баррелей в сутки. В перспективе рост добычи может составить 500 тысяч баррелей в сутки.

По словам Суверова, потенциал роста добычи есть у "Роснефти" и "Газпром нефти".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил 8 марта, что сделка с ОПЕК была лишена смысла для России, потому что все объемы нефти, которые убирались с рынка в результате продления сделки, замещались американским сланцевым сырьем.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ранее высказывался против дополнительного сокращения добычи: "Каждый месяц что-то происходит на рынке нефти, и если ОПЕК+ будет реагировать на изменения каждый месяц, то это приведет к дополнительной дестабилизации ситуации".

В целом эффект для российского нефтяного бизнеса будет отрицательным, считает аналитик RusEnergy Михаил Крутихин. "В России 70% оставшихся запасов нефти - трудноизвлекаемые запасы. Коммерчески их невыгодно извлекать. Это будет очень дорогая по себестоимости нефть", - говорит эксперт. Когда цены на нефть падают, объемы коммерчески невыгодной добычи увеличиваются, добавляет он.

Россия хочет обанкротить американских конкурентов. Получится?

Снижение цен на нефть в долгосрочном периоде опасно для производителей сланцевой нефти в США. Себестоимость ее добычи - 48-54 доллара за баррель.

"Некоторые излишне закредитованные фирмы могут обанкротиться, - говорит Рэндольф Бэлл. - Но крупные производители вполне способны пережить такие временные трудности, и даже увидят новые возможности в скупке таких обанкротившихся компаний".

Россия может увеличить долю за счет американских компаний, но не факт, что с рынка уйдут все сланцевые производители, отмечает Сергей Суверов: "Это произойдет не сразу, естественно, а в течение нескольких месяцев, горизонт скорее - 2021 год".

Многие производители в США застраховались от падения цен, и снижение добычи будет не таким быстрым, как рассчитывают в России, сказал газете FT глава рынков Ближнего Востока в Eurasia Group Айхам Камел.

Что теперь будет с ценами?

С 4 марта, когда началась встреча ОПЕК+, цены на Brent упали с 51 до 34 долларов на торгах 9 марта. Затем началось восстановление котировок, и к вечеру 10 марта цены на нефть марки Brent поднялись до 36,3 доллара за баррель.

Еще до срыва сделки аналитики предсказывали, что отказ от сокращения добычи может обвалить цены до 30 долларов за баррель.

Саудовская Аравия согласно своей новой стратегии будет активно наращивать запасы в следующие три квартала, считает Bank of America. В результате цены могут опуститься ниже отметки в 30 долларов, прогнозируют аналитики банка.

Goldman Sachs также ожидает, что котировки Brent могут приблизиться к отметке в 20 долларов.

Россия уверена, что после спада цены восстановятся. Это займет несколько месяцев, заявил 10 марта министр энергетики Александр Новак.

Аналитики сокращают прогнозы по росту спроса на сырье. Международное энергетическое агентство (МЭА) в феврале снизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году с 1,19 млн до 0,8 млн баррелей в сутки из-за коронавируса.

После срыва сделки по сокращению добычи МЭА еще раз пересмотрело свои ожидания. Сейчас агентство полагает, что спрос в 2020 году сократится на 90 тысяч баррелей в сутки - впервые с 2009 года.

Что будет с рублем?

Из-за срыва сделки Россия будет терять 100-150 млн долларов ежедневно, оценил ранее совладелец "Лукойла" Леонид Федун в разговоре с The Bell.

По данным минфина, при падении стоимости российской нефти Urals (стоит немного меньше, чем Brent) до 32,4 доллара за баррель бюджет будет недополучать 1 млрд долларов ежемесячно. При дальнейшем падении котировок до 22,4 доллара объем недополученных доходов вырастет до 2,5 млрд долларов.

Срыв сделки будет давить на рубль, говорит главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. Но кроме этого фактора есть еще и влияние коронавируса, отмечает он.

ЦБ ранее объявил, что будет продавать валюту для поддержания рубля, и эти интервенции помогут курсу национальной валюты, считает Девятов.

У российской экономики достаточно большой запас прочности, потому что есть значительные международные резервы, говорит главный экономист Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

Благодаря ответственной макроэкономической политике зависимость рубля от цен на нефть снизилась, но она все еще есть: "Рубль уязвим, когда цена на нефть идет резко вниз". Есть риск, что в ближайшие недели давление на рубль возобновится, считает Евдокимова.

Если цена нефти установится на уровне около 40 долларов, курс доллара может составлять около 74 рублей, говорит экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец. Если нефть будет стоить около 30 долларов за баррель, то доллар вырастет до 80-83 рублей.

По словам Донец, рынок реагирует на обвал нефтяных котировок как на временную историю, потому что она связана с распространением коронавируса. "Сначала казалось, что это будет два месяца, сейчас совершенно точно, что в два месяца это не уложится. Но даже если мы говорим о периоде в 1 год, это все равно временный шок", - отмечает она.

Если цены на нефть останутся на уровне 35 долларов за баррель, то в России уже в этом году может случиться экономический спад, считает руководитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов.