Ратас: за распространение инфекционных заболеваний в законах Эстонии предусмотрен штраф

Ратас отметил, что правительство на своем заседании в четверг обсудит этот вопрос.

«Завтра я планирую сделать правительству ряд предложений, в том числе по применению очень конкретных мер, которые коснутся и конкретных мероприятий в Эстонии, скажем, которые не являются международными», – сказал премьер.

Рийна Сиккут попросила премьер-министра дать свою оценку тому, насколько в кризисной ситуации важны сотрудничество и прозрачный обмен данными.

Премьер-министр Юри Ратас ответил, что заседания кабинета министров в течение последних месяцев проходят несколько раз в неделю, чтобы привлечь к обсуждениям лучших экспертов. «Мы делали это и продолжим делать. На последних заседаниях кабинета министров присутствуют эксперты Департамента здоровья, Министерства социальных дел, Министерства внутренних дел. Безусловно, мы продолжим приглашать их и в будущем», – сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что правительство уже давно начало предпринимать меры для предотвращения распространения коронавируса. «На сегодняшний день самое важное для меня и правительства – сохранить жизни людей в Эстонии».

Ратас добавил, что в ситуации, которая влияет на экономику и фискальную политику, необходимо активное сотрудничество между оппозицией и коалицией. По его словам, финансовое положение государства серьезно не ухудшится, – средства в государственной казне есть. Помимо этого, государство при необходимости в состоянии брать займы. «Разумеется, мы ни в коем случае не можем игнорировать сигналы об угрозе в сфере экономики. А их в нашей стране в настоящий момент несколько. На мой взгляд, можно сделать вывод, что экономические прогнозы, сделанные какое-то время назад, теперь недействительны. Тем не менее, делать новые прогнозы пока что рано. Поэтому мы должны быть готовы и к возможному кризису». По словам Ратаса, была созвана рабочая группа, которой руководит министр финансов. Она устанавливает возможные угрозы.

Кейт Пентус-Розиманнус спросила премьер-министра, каковы планы государства на случай, если люди не станут соблюдать требования карантина или рекомендации, установленные из-за коронавируса.

По словам Ратаса, за распространение инфекционных заболеваний в законах Эстонии предусмотрено денежное наказание. «Пенитенциарный кодекс даже предусматривает тюремное заключение, если человек, например, не соблюдает требования и инструкции Департамента здоровья. В настоящий момент любой заболевший человек или его близкий может попросить семейного врача открыть больничный лист и также имеет право получить компенсацию. Департаменту здоровья была направлена специальная просьба дать семейным врачам сигнал, чтобы те с пониманием относились к просьбам людей, пока не имеющих симптомов заболевания, но живущих или контактирующих с заболевшими. В случае с людьми, прибывающими из регионов риска, семейный врач будет исходить из конкретной ситуации. Разумеется, речь идет о наличии симптомов и вероятности контакта с заболевшими», – сказал Ратас.