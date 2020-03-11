Департамент здоровья: эстонские строители могут оказаться в опасности

Департамент здоровья обращает внимание, что наличие масок для строителей является чрезвычайно важным, поскольку в своей работе они соприкасаются с пылью, аэрозольными загрязнениями и т. д. Отсутствие защиты может привести к опасному для жизни повреждению легких. Департамент здоровья подчеркивает, что поэтому очень важно, чтобы обычные потребители из-за страха или с целью прибыли не покупали предназначенные для строителей маски.

Кроме того, ни одна продающаяся в строительных магазинах маска не защищает от микробов. Маски делятся на основании фильтра на три категории: FFP1, FFP2, FFP3.

Маска FFP1 с низким уровнем защиты, ее используют при резке и сверлении; FFP2 со средним уровнем защиты, используется для шлифования и шпаклевки; FFP3 уже с наивысшим уровнем защиты и ее можно использовать, например, при работе с асбестом. Хотя фильтр маски FFP3 защищает от вирусов и бактерий, использование для предотвращения заражения не является обоснованным.