Налетай, подешевело: авиакомпании из-за коронавируса начали предлагать бесплатные авиабилеты

Акция под названием «Большая распродажа» продлится до воскресенья 15 марта и включает в себя предложения на рейсы до 1 июля 2021 года. Билеты на некоторые маршруты идут с огромной скидкой, а есть даже и бесплатные. Единственное, придется оплатить сборы, составляющие 2,83 доллара за рейс.

Правда, чтобы заключить такую выгодную сделку, необходимо отправиться в Малайзию - а вот уже внутренние рейсы из Куала-Лумпура в Джохор-Бару, Пенанг, Лангкави, Алор-Сетар и Кота-Бару осуществляются совершенно бесплатно.

Есть также супер дешевые международные рейсы в одну сторону на короткие расстояния из столицы Малайзии в такие города, как: Сингапур, Пномпень, Джакарта и Пхукет. Немного более длинные рейсы из Куала-Лумпура в Сеул, а также в австралийские Голд-Кост, Перт, Мельбурн, Сидней и Тайбэй на Тайване обойдутся всего в $16.

AirAsia получила большой финансовый удар из-за глобальной вспышки COVID-19. Потери от вируса в регионе оцениваются в $3 млрд. А количество пассажиров, путешествующих через Азиатско-Тихоокеанский регион, в первые два месяца уже сократилось на 24%.

Таким образом, авиакомпания надеется, что сниженные тарифы «помогут индонезийскому правительству стимулировать туризм и поддержать экономический рост страны».

AirAsia открыла продажи дешевых билетов в минувшие выходные после того, как правительство Индонезии объявило о том, что выделит $742 млн для поддержки индустрии туризма. Часть этой суммы должна была пойти авиакомпаниям региона. Однако в понедельник, когда количество подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии выросло, правительство объявило, что приостановит выделение средств.