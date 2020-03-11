В Финляндии 19 новых случаев коронавируса

В Финляндии выявлено 19 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Такую информацию распространили в больничных округах. Ожидается, что эта новость будет в ближайшее время подтверждена Ведомством здравоохранения и социального развития Финляндии (THL).
11 пациентов находятся в хельсинском больничном округе, трое в Пирканмаа, один в Центральной Финляндии, один в Канта-Хяме, один в Варсинайс-Суоми, один в Северной Похъянмаа и один в Южной Карелии.
Пациент из больничного округа Южной Карелии, заразился коронавирусом в хельсинском регионе. Врачи проследили цепочку его заражения.
На данный момент в Финляндии подтверждено 59 инфицированных.