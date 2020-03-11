Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса «Бетонное сооружение 2019 года»

Огромное современное здание получило несколько призов

Главный приз конкурса, архитектура – Arhitekt11 OÜ.

Приз заказчику: Академия внутренней безопасности.

Приз лучшему конструктору: Engineer Project OÜ.

Приз за строительные работы: Nordecon AS.

Приз за бетонные работы: ERI-Ehitustööd OÜ.

Приз за бетонные изделия: Framm AS.

Приз за надзор собственника: Tallinna Linnaehituse AS.

Комментарий жюри: «Здесь не только хорошо экспонируется ровная бетонная поверхность, но и архитектор в целом подошел к своей работе очень творчески, умело используя именно те эффекты, которые достигаются посредством бетонных элементов. Высокие наклонные стены, под углом 5 и 10 градусов, построены из предварительно напряженных полых панелей, использующихся обычно в строительстве перекрытий. Эстетически чистая бетонная скорлупа здания символически образует прочный щит, под которым скрывается человечное и мягкое содержание».

Лучшее строение из бетона 2019 года. ФОТО: Марис Томба.

Председатель жюри Ааду Кана: «Современное, высокого архитектурного уровня, хорошо функционирующее учебное и научное здание, являющееся энергоэффективным и содержание которого с экономической точки зрения соответствует принципам устойчивого развития. Интересная архитектура, достигнутая простыми приемами».

Специальный приз за бетонные работы был вручен за реконструкцию газовой башни Котла культуры

Бетонные работы – Evocon Grupp OÜ.

Комментарий жюри: «За деликатное вмешательство при придании старому зданию нового содержания. Хорошо удалось осуществить столкновение старого и нового. За безупречные бетонные работы в сложных условиях».

Газовая башня Котла культуры. ФОТО: Eesti Betooniühing

Председатель жюри Ааду Кана: «Настоящее, чистое и честное решение. Хороший пример того, что можно сделать из бетона».

Специальный приз заказчику – крупная ферма Vahtra

Заказчик – Weiss OÜ: за целенаправленную деятельность заказчика в использовании бетона. За использование бетона с хорошо продуманной целью.

Комментарий жюри: «Бетон выбран для правильного места – со строительно-технической точки зрения он продержится там годы. Со дня восстановления независимости Эстонии не было построено ни одного здания для содержания животных полностью с несущими конструкциями из железобетона».

Ферма Weiss в Пярнумаа. ФОТО: Eesti Betooniühing

Председатель жюри Ааду Кана: «За 25 лет пярнумааское сельскохозяйственное предприятие Weiss OÜ реконструировало целый ряд коровников, и они знают, что выделяющиеся при содержании животных газы – азот и метан вызывают гниение древесины и ржавление металлических опор. Из-за этого и было принято решение соорудить здание коровника из бетона. Вершиной использования бетона стало помещение для доения, большое перекрытие которого (24х24м) построено из напряженного монолитного бетона».

Специальный приз портала Ehitusuudised.ee (Äripäev) получил строитель индивидуального жилого дома по адресу Викеркааре 15, Тарту – R.E.R. Ehitus OÜ, генеральный подрядчик и производитель бетонных работ.