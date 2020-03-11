Совершил ДТП и скрылся: полиция ищет водителям Volkswagen

Вчера, 10 марта, в 12.22 в полицию поступило сообщение, что в Раквере на парковке напротив дома на Лаада, 27 произошло ДТП: в припаркованный белый BMW X6 врезался красный Volkswagen Caddy.
Люди в ДТП не пострадали, сообщает Virumaa Teataja.
Совершивший ДТП водитель Volkswagen скрылся с места происшествия до прибытия полиции. Один из очевидцев ДТП оставил под дворниками BMW записку, но, к сожалению, не написал свои контактные данные.
Полиция просит автора записки и других очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП позвонить по номеру 5329 2883 или написать на адрес электронной почты asko.tasane@politsei.ee.