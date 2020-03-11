Совершил ДТП и скрылся: полиция ищет водителям Volkswagen

Люди в ДТП не пострадали, сообщает Virumaa Teataja.

Совершивший ДТП водитель Volkswagen скрылся с места происшествия до прибытия полиции. Один из очевидцев ДТП оставил под дворниками BMW записку, но, к сожалению, не написал свои контактные данные.