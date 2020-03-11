Ср, 11.03.2020
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Число зараженных коронавирусом жителей Эстонии выросло
Дополнено в 18:25! Впервые заразились те, кто не покидал страны

Медики при общении с пациентами с подозрением на коронавирус используют средства личной защиты.

ФОТО: PM Online

Лаборатория Департамента здоровья обнаружила у двух взрослых жителей Сааремаа и одного таллиннца коронавирус. Всего в Эстонии установлено 16 случаев заражения. 

Столичный житель, очевидно, заразился во время зарубежной поездки, а островитяне могли заразиться от посетивших Сааремаа волейболистов. Оба зараженных были в близком контакте с итальянским волейбольным клубом. У них появились симптомы и они позвонили в скорую.

Если до сих пор все заражались за границей, жители Сааремаа стали первыми, что заразился в Эстонии. 

По словам руководителя западного отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, оба зараженных жителя Сааремаа могли в начале марта контактировать с посещавшими остров волейболистами. "Организатор мероприятия заверил, что прибывшие из Италии игроки здоровы. Также мы передали организаторам точные инструкции для безопасного проведения мероприятия", - сказала Юхкам, по словам которой, за обеспечение безопасности здоровья участников мероприятия несет ответственность организатор. 

Сегодня выяснилось, что некоторые итальянские волейболисты больны. Пресс-секретарь миланского волейбольного клуба Паоло Тардио сказал Saarte Hääl, что основания для сдачи анализов на коронавирус нет, поскольку отсутствуют характерные симптомы. Тардио заверил, что речь идет об обычном вирусе и температура уже пропала. 

Менеджер сааремааского волейбольного клуба Ханнес Сепп сказал, что получил вчера из Италии подтверждение - спортсмены здоровы и, видимо, они просто слегка простудились на Сааремаа. По словам Сеппа, у игроков появилась температура через несколько дней после поездки, а сейчас все здоровы и уже тренируются. 

По данным Saarte Hääl, у островитянина с положительным результатом пробы на коронавирус в субботу поднялась температура, она стабильно держалась и в воскресенье. В понедельник температуры больше не было, но для подстраховки он позволил медикам скорой помощи взять анализы. Сегодня после полудня ему позвонили и сообщили, что следующие 14 дней он проведет на домашнем карантине. 

Со всеми зараженными Департамент здоровья на данный момент связался, и они находятся на домашнем лечении. 

Матч на Сааремаа прошел 4 марта. Когда итальянцы после игры вернулись на родину, выяснилось, что некоторые из волейболистов заболели, у нескольких игроков была температура выше 37,5 градусов. Симптомы заболевания обнаружили 8 марта, после чего спортсменов поместили на карантин. 

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