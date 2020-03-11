В Донецкой области во время уроков обстреляли школу

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах н.п. Марьинка, Донецкая область, в том числе общеобразовательную школу №2.
«Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города», – сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Так, установлено, что в районе обстрела также находилась школа.
«В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы», – говорится в сообщении.
После завершения обстрела сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Отмечается, что погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.
В свою очередь командование ООС подчеркивает, что Вооруженные силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.