В Донецкой области во время уроков обстреляли школу

«Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города», – сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, установлено, что в районе обстрела также находилась школа.

«В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы», – говорится в сообщении.

После завершения обстрела сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Отмечается, что погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.