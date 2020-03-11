Со смотровой вышки нарвского торгового центра упала девочка, она скончалась на месте
Сегодня, 11 марта, в 16.09 в полицию поступило сообщение, что со смотровой вышки торгового центра Astri упал ребенок.
Прибывшие на место медики констатировали смерть 12-летней девочки. Полиция установила, что до несчастного случая девочка находилась на смотровой вышке торгового центра одна, пишет Postimees.
Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство.
Как уточняет портал Виру Проспект, высота смотровой вышки Astri, крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа, составляет 30 метров. Она открыта для посещений - билет стоит два евро.