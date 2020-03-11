Спектакль московского театра в Таллинне отменяется из-за коронавируса

Театр «Геликон-опера» принял решение отказаться в ближайшее время от гастролей за рубежом в качестве меры защиты труппы от коронавируса.

Деньги за электронные билеты, приобретенные через систему Piletilevi, будут возвращены на банковские счета их покупателей автоматически в течение 7 рабочих дней.

Билеты на бумажных носителях, приобретенные в обычных пунктах продажи Piletilevi, можно будет вернуть в любой из них, за исключением станций комплексного обслуживания Circle-K.