Ср, 11.03.2020
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  • Спектакль московского театра в Таллинне отменяется из-за коронавируса

Спектакль московского театра в Таллинне отменяется из-за коронавируса

Helikon Opera lavastus «Mr. Georg Ots».

ФОТО: Gunnar Laak

Спектакль «Мистер Георг Отс» московского театра «Геликон-опера», запланированный на 21 марта в столичном концертном зале Alexela, отменяется. 

Театр «Геликон-опера» принял решение отказаться в ближайшее время от гастролей за рубежом в качестве меры защиты труппы от коронавируса.

Деньги за электронные билеты, приобретенные через систему Piletilevi, будут возвращены на банковские счета их покупателей автоматически в течение 7 рабочих дней.

Билеты на бумажных носителях, приобретенные в обычных пунктах продажи Piletilevi, можно будет вернуть в любой из них, за исключением станций комплексного обслуживания Circle-K.

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства и надеется на понимание.

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