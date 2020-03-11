МИД Эстонии пополнил список стран, наиболее опасных в связи с коронавирусом

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что на фоне распространения коронавируса Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в Египет, Израиль, в автономные области Мадрида и Страны Басков в Испании. Необходимость поездок в остальные части Испании МИД предлагает предварительно взвесить и обдумать.

Как подчеркнуло министерство, следует учитывать, что меры по предотвращению распространения вируса могут охватить не отдельные регионы, но всю территорию страны. При этом существует опасность внезапно оказаться в закрытой для въезда и выезда стране на время карантина. Если у граждан Эстонии во время зарубежной поездки возникнут проблемы с возвращением домой, Министерство иностранных дел рекомендует созвониться по телефону срочной помощи консульской службы МИД.

Странами, находящимися в зоне риска по коронавирусу, по данным Департамента здоровья являются на данный момент Иран, Италия, Китай, Южная Корея. Министерство иностранных дел, со своей стороны, не рекомендует совершать поездки в Египет, Германию, Израиль, Испанию, Сингапур, Францию и Японию. Кроме того, МИД просит взвесить целесообразность любой зарубежной поездки в данный момент.