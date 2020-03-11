Обзор ⟩ Сколько в мире осталось стран, куда можно ехать, не опасаясь коронавируса?

Из-за вспышки вируса не рекомендуется посещать страны, где распространяется коронавирус - в первую очередь, Китай, Италию, Японию, Южную Корею и Иран, где самый высокий уровень заражения.

Британский таблоид The Sun приводит список стран и мест, до которых коронавирус еще не добрался и где отдыхать безопасно.

Санторини ФОТО: shutterstock.com

К ним относятся Кабо-Верде; страны Карибского бассейна, включая Кубу, Барбадос и Сент-Винсент и Гренадины; индонезийский остров Бали; греческие острова Санторини, Миконос, Корфу, Крит, Родос, Кос и Кавос; Лаос и Мьянма в Юго-Восточной Азии, архипелаг Внешних Гебридских островов в Шотландии, архипелаг Лофотенских островов в Северной Норвегии, Сальвадор в Центральной Америке, Намибия в Южной Африке, Бурунди в Центральной Африке и Эфиопия в Восточной Африке.

По оценке экспертов по туризму, в эти регионы ездить безопасно, поскольку там не было ни одного случая заражения. Тем не менее, этот список включает страны, которые близки к вспышкам, и поэтому туристам рекомендуется быть осторожными в каждом случае.

Например, Лаос и Мьянма, расположены довольно близко к охваченным эпидемией Китаю и Южной Корее.