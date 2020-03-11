Ученые предлагают добровольцам заразиться коронавирусом за денежное вознаграждение

Специалисты компании HVIVO, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона, ищут 23 добровольцев. Они должны быть готовы заразиться коронавирусом. По словам ученых, это приблизит их к созданию вакцины против Covid-2019.

Как пишет Daily Mail, подопытным введут штаммы вируса 0С43 и 229Е, затем их ждет 14-дневный карантин. В течение этого времени медики будут постоянно следить за состоянием пациентов, им также введут самые эффективные из существующих сейчас вакцин, которые уже прошли первые испытания.