Стрельба в Ласнамяэ: защита пытается доказать, что жертва ударила обвиняемого в голову

Защитник Владимир Садеков сказал на заседании, что на данный момент ДНК-экспертиза уже завершена и, согласно результатам, найденная на виске Дорошкевича ДНК чужого человека, вероятно, принадлежит мужчине, с которым у Дорошкевича на мосту Мустакиви вспыхнул конфликт. По словам Садекова, экспертиза показала, что с большей долей вероятности ДНК принадлежит потерпевшей стороне дела, нежели кому-то другому.

«Это дает основание утверждать, что вторая сторона конфликта ударила Дорошкевича перед стрельбой», - сказал Садеков.

Конфликт между дорожным рабочим Дмитрием Дорошкевичем и жителем Ласнамяэ Артемом Кременским произошел вечером 1 августа позапрошлого года. Первое судебное заседание состоялось 17 января этого года. В связи с плотным рабочим графиком судьи следующее заседание состоялось лишь 24 сентября. Осенью суд успел заслушать как показания потерпевшего, так и множества свидетелей. После состоявшегося 31 октября заседания в очередной раз наступила продолжительная пауза, поскольку защитник Дорошкевича подал ходатайство, в котором попросил учитывать в качестве улики пробы ДНК, взятые в злополучную ночь с виска стрелявшего.

Если до сего времени существовала вероятность, что судья Виолетта Кываск успеет принять решение по данному делу до своего выхода на пенсию, то после подачи заявления со стороны защитника стало понятно, что это маловероятно. Поэтому сама Кываск подала ходатайство, чтобы рассмотрением дела занимался другой судья.

Поэтому сегодня судебный процесс начался заново. Новым судьей по данному делу была назначена Анне Ребане.