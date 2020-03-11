Из-за коронавируса Таллинн вводит дополнительные меры безопасности

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что на данный момент ситуация в столице находится под контролем. «Мы ежедневно проводим оценку ситуации и готовы к тому, что положение может измениться. Некоторые из принятых мер могут показаться излишне строгими, но нашей обязанностью является разработать и применить профилактические меры, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься ликвидацией последствий, - пояснил Кылварт. – В то же время, мы придерживаемся мнения, что предупредительные меры действенны лишь тогда, когда применены заблаговременно. Поэтому уже сейчас мы должны подготовиться к осуществлению различных сценариев. Именно этим мы сейчас и занимаемся».

В соответствии с приказом мэра, в департаментах и учреждениях, находящихся в подчинении города, будут взяты на вооружение меры для защиты организации труда и здоровья людей. В этих учреждениях отменены зарубежные командировки и учебные поездки, запланированные на ближайшие месяцы, а также школьные экскурсии и вступительные экзамены. В случае, если работник возвращается из отпуска в зоне риска, его работу следует реорганизовать таким образом, чтобы он смог на протяжении 14 дней работать из дома и избегать контактов с коллегами и горожанами.

Городские работники и служащие продолжают свою повседневную работу и обслуживание горожан в обычном режиме. Будет регулярно проводиться дезинфекция помещений, при необходимости работник может выдать пришедшему на прием посетителю медицинскую маску. Однако рекомендуется по возможности использовать электронные каналы обслуживания. Всем горожанам также рекомендовано по возможности вместо непосредственного контакта прибегать к электронным каналам связи.

«Что касается организации крупных мероприятий, еще обсуждается, каким образом и в какой степени их проведение следует ограничить. В образовательных учреждениях ограничения уже введены, продолжается обсуждение относительно других мероприятий в городе. Придерживаюсь мнения, что вводить масштабные ограничения еще рано, однако у нас должен быть разработан план действий», - сказал мэр.

Кылварт рекомендует в частном и публичном секторе по примеру Таллинна применять различные предупредительные меры, так как они будут иметь эффект лишь в случае строгого соблюдения. «Ограничение и препятствование распространению вирусных заболеваний – наша общая ответственность. Если мы сможем сообща соблюдать профилактические меры, это будет иметь эффект», - сказал мэр.